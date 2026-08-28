Loterias da Caixa
Agência Brasil
Loterias da Caixa

As dezenas do  concurso 7104 da Quina  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Sem aposta vencedora, o prêmio acumulou em R$ 9,2 milhões para o próximo sorteio, no domingo  (30).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

66-75-61-51-07

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
25 apostas ganhadoras, R$ 14.683,00

3 acertos
2.373 apostas ganhadoras, R$ 147,32

2 acertos
61.147 apostas ganhadoras, R$ 5,71

Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (28)


Lotofácil – concurso 3774

Prêmio estimado em R$ 2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

 04-14-12-09-06-01-05-15-16-07-03-19-24-23-18

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões

Premiação
15 acertos
Não houve acertador

14 acertos
281 apostas ganhadoras, R$ 1.784,10

13 acertos
8219 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
91426 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
474312 apostas ganhadoras, R$ 7,00


Lotomania - concurso 2969
Prêmio estimado em R$ 1,4 milhão
Confira as dezenas sorteadas:

 99-62-25-70-21-68-15-86-00-38-84-13-90-55-56-75-58-47-40-57

Prêmio acumula em R$ 2 milhões

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 39.000,89

18 acertos
38 apostas ganhadoras, R$ 3.207,31

17 acertos
384 apostas ganhadoras, R$ 317,39

16 acertos
2464 apostas ganhadoras, R$ 49,46

15 acertos
11063 apostas ganhadoras, R$ 11,01

0 acertos
Não houve acertador


Dupla sena – concurso 3002
Prêmio estimado em R$ 2,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 19-27-41-06-22-46

2º sorteio: 28-11-13-25-07-12﻿

Prêmio acumula em R$ 2,6 milhões

Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 7.303,97

4 acertos
489 apostas ganhadoras R$ 102,42

3 acertos
8.914 apostas ganhadoras R$ 2,80

Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 4.930,18

4 acertos
312 apostas ganhadoras R$ 160,52

3 acertos
6.789 apostas ganhadoras R$ 3,68


Dia da Sorte – concurso 1284

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:

05-04-22-25-30-14-08
Mês da sorte - 04/Abril

Prêmio acumula em R$ 2,2 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
60 apostas ganhadoras, R$ 2.161,69

5 acertos
1.930 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
23.457 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Abril70.096 apostas ganhadoras, R$ 2,50


Super sete - concurso 892

Prêmio estimado em R$ 6,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 1
Coluna 2 -  8
Coluna 3 -  6
Coluna 4 -  5
Coluna 5 -  7
Coluna 6 –  2
Coluna 7 –  0

Prêmio acumula em R$ 2,7 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 11.349,39

5 acertos
129 apostas ganhadoras, R$ 628,42

4 acertos
1.486 apostas ganhadoras, R$ 54,55

3 acertos
11.760 apostas ganhadoras, R$ 6,00

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-08-28/quina-sorteia-premio-de-r--4-2-milhoes-nesta-sexta-28.html
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