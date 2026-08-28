Agência Brasil Loterias da Caixa

As dezenas do concurso 7104 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Sem aposta vencedora, o prêmio acumulou em R$ 9,2 milhões para o próximo sorteio, no domingo (30).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

66-75-61-51-07



Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

25 apostas ganhadoras, R$ 14.683,00

3 acertos

2.373 apostas ganhadoras, R$ 147,32

2 acertos

61.147 apostas ganhadoras, R$ 5,71

Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (28)





Lotofácil – concurso 3774

Prêmio estimado em R$ 2 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

04-14-12-09-06-01-05-15-16-07-03-19-24-23-18

Prêmio acumulou em R$ 5 milhões

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

281 apostas ganhadoras, R$ 1.784,10

13 acertos

8219 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

91426 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

474312 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Lotomania - concurso 2969

Prêmio estimado em R$ 1,4 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

99-62-25-70-21-68-15-86-00-38-84-13-90-55-56-75-58-47-40-57

Prêmio acumula em R$ 2 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 39.000,89

18 acertos

38 apostas ganhadoras, R$ 3.207,31

17 acertos

384 apostas ganhadoras, R$ 317,39

16 acertos

2464 apostas ganhadoras, R$ 49,46

15 acertos

11063 apostas ganhadoras, R$ 11,01

0 acertos

Não houve acertador





Dupla sena – concurso 3002

Prêmio estimado em R$ 2,4 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 19-27-41-06-22-46

2º sorteio: 28-11-13-25-07-12﻿

Prêmio acumula em R$ 2,6 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 7.303,97

4 acertos

489 apostas ganhadoras R$ 102,42

3 acertos

8.914 apostas ganhadoras R$ 2,80

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 4.930,18

4 acertos

312 apostas ganhadoras R$ 160,52

3 acertos

6.789 apostas ganhadoras R$ 3,68





Dia da Sorte – concurso 1284

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

05-04-22-25-30-14-08

Mês da sorte - 04/Abril

Prêmio acumula em R$ 2,2 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

60 apostas ganhadoras, R$ 2.161,69

5 acertos

1.930 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

23.457 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Abril70.096 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Super sete - concurso 892

Prêmio estimado em R$ 6,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 1

Coluna 2 - 8

Coluna 3 - 6

Coluna 4 - 5

Coluna 5 - 7

Coluna 6 – 2

Coluna 7 – 0

Prêmio acumula em R$ 2,7 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 11.349,39

5 acertos

129 apostas ganhadoras, R$ 628,42

4 acertos

1.486 apostas ganhadoras, R$ 54,55

3 acertos

11.760 apostas ganhadoras, R$ 6,00