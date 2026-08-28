As dezenas do concurso 7104 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Sem aposta vencedora, o prêmio acumulou em R$ 9,2 milhões para o próximo sorteio, no domingo (30).
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
66-75-61-51-07
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
25 apostas ganhadoras, R$ 14.683,00
3 acertos
2.373 apostas ganhadoras, R$ 147,32
2 acertos
61.147 apostas ganhadoras, R$ 5,71
Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (28)
Lotofácil – concurso 3774
Prêmio estimado em R$ 2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
04-14-12-09-06-01-05-15-16-07-03-19-24-23-18
Prêmio acumulou em R$ 5 milhões
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
281 apostas ganhadoras, R$ 1.784,10
13 acertos
8219 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
91426 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
474312 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2969
Prêmio estimado em R$ 1,4 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
99-62-25-70-21-68-15-86-00-38-84-13-90-55-56-75-58-47-40-57
Prêmio acumula em R$ 2 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 39.000,89
18 acertos
38 apostas ganhadoras, R$ 3.207,31
17 acertos
384 apostas ganhadoras, R$ 317,39
16 acertos
2464 apostas ganhadoras, R$ 49,46
15 acertos
11063 apostas ganhadoras, R$ 11,01
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena – concurso 3002
Prêmio estimado em R$ 2,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 19-27-41-06-22-46
2º sorteio: 28-11-13-25-07-12
Prêmio acumula em R$ 2,6 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 7.303,97
4 acertos
489 apostas ganhadoras R$ 102,42
3 acertos
8.914 apostas ganhadoras R$ 2,80
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
8 apostas ganhadoras R$ 4.930,18
4 acertos
312 apostas ganhadoras R$ 160,52
3 acertos
6.789 apostas ganhadoras R$ 3,68
Dia da Sorte – concurso 1284
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
05-04-22-25-30-14-08
Mês da sorte - 04/Abril
Prêmio acumula em R$ 2,2 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
60 apostas ganhadoras, R$ 2.161,69
5 acertos
1.930 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
23.457 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Abril70.096 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Super sete - concurso 892
Prêmio estimado em R$ 6,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 1
Coluna 2 - 8
Coluna 3 - 6
Coluna 4 - 5
Coluna 5 - 7
Coluna 6 – 2
Coluna 7 – 0
Prêmio acumula em R$ 2,7 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 11.349,39
5 acertos
129 apostas ganhadoras, R$ 628,42
4 acertos
1.486 apostas ganhadoras, R$ 54,55
3 acertos
11.760 apostas ganhadoras, R$ 6,00