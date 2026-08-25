Eleitora com mobilidade reduzida é atendida em seção eleitoral adaptada durante votação em São Paulo.
Divulgação/TRE-SP
Eleitora com mobilidade reduzida é atendida em seção eleitoral adaptada durante votação em São Paulo.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo ( TRE-SP) abriu 1.044 vagas de assistentes de eleição, para trabalhar em regime temporário em todas as cidades do estado e na capital durante as eleições de outubro.

Os selecionados vão receber, além do salário de R$ 1.805,43, outras remunerações, como vale-refeição de R$ 24,80 por dia trabalhado, vale-transporte, cesta básica de R$ 174,10 por mês e assistência odontológica.

A seleção e contratação serão feitas pela terceirizada Minuta Tecnocultural, sendo que não há uma data limite para se inscrever, mas a empresa deve, segundo o edital, recrutar os colaboradores o quanto antes.

As  inscrições já estão abertas no site da empresa responsável pelo recrutamento, por meio de um questionário rápido, e a orientação é realizar o cadastro o quanto antes. A contratação será feita com carteira assinada e vínculo formal. 

Vaga

Os selecionados vão atuar nos cartórios eleitorais durante o período eleitoral, que vai de 1° de setembro até 9 de outubro, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, com regime de compensação. 

Os horários de trabalho de cada um dos selecionados, segundo o edital, serão definidos no momento da contratação, podendo variar entre 5h da manhã e 22h da noite, podendo ter trabalho aos domingos, sábados e feriados próximos às eleições.

Conforme o TRE-SP, os classificados vão trabalhar do primeiro dia do mês de setembro até o dia nove de outubro. Porém, o contrato poderá ser prorrogado até 30 de outubro, caso haja segundo turno das eleições.

Requisitos

  • Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa, caso esteja amparada ou amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiras e Portugueses;
  • Possuir idade mínima de 18 anos completos; 
  • Apresentar Título de Eleitor ou Certidão da Justiça Eleitoral; 
  • Não ser filiada ou filiado a partido político, ou exercer qualquer atividade partidária, nem possuir parentesco com candidata ou candidato ou com pessoas ligadas a cargos eleitorais.
  • Possuir Ensino Médio completo ou experiência anterior em trabalhos em zona eleitoral do Estado de São Paulo, comprovada por declaração da chefia da unidade onde trabalhou; 
  • Possuir noções básicas de informática; 
  • Possuir domínio da língua portuguesa; 
  • Possuir CPF em situação regular;
  • Possuir conta bancária ativa para transferência do crédito relativo ao serviço prestado.

Atribuições

  • Auxiliar na digitação de textos e planilhas;
  • Preenchimento de formulários, 
  • Coleta de dados;
  • Arquivamento de documentos;
  • Preparação dos locais de votação; 
  • Atendimentos às seções eleitorais; 
  • Substituição e reposição dos suprimentos e componentes utilizados nas eleições; 
  • Emissão de boletim de urna; 
  • Procedimentos de transporte, armazenamento e organização de materiais, equipamentos e mídias utilizados nas eleições; 
  • Preparação e revisão dos equipamentos utilizados nas eleições; 
  • Comunicações que devam ser realizadas; 
  • Verificação dos prazos estabelecidos; 
  • Auxiliar em todas as fases dos treinamentos de mesários.


Vale destacar que as vagas não se tratam de um concurso para se tornar servidor público do TRE-SP, mas de uma contratação temporária pela empresa terceirizada responsável pelo serviço.

Os profissionais não poderão ser contratados como autônomos, PJ ou diaristas.

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