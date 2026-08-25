Divulgação/TRE-SP Eleitora com mobilidade reduzida é atendida em seção eleitoral adaptada durante votação em São Paulo.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo ( TRE-SP) abriu 1.044 vagas de assistentes de eleição, para trabalhar em regime temporário em todas as cidades do estado e na capital durante as eleições de outubro.

Os selecionados vão receber, além do salário de R$ 1.805,43, outras remunerações, como vale-refeição de R$ 24,80 por dia trabalhado, vale-transporte, cesta básica de R$ 174,10 por mês e assistência odontológica.

A seleção e contratação serão feitas pela terceirizada Minuta Tecnocultural, sendo que não há uma data limite para se inscrever, mas a empresa deve, segundo o edital, recrutar os colaboradores o quanto antes.

As inscrições já estão abertas no site da empresa responsável pelo recrutamento, por meio de um questionário rápido, e a orientação é realizar o cadastro o quanto antes. A contratação será feita com carteira assinada e vínculo formal.

Vaga

Os selecionados vão atuar nos cartórios eleitorais durante o período eleitoral, que vai de 1° de setembro até 9 de outubro, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, com regime de compensação.

Os horários de trabalho de cada um dos selecionados, segundo o edital, serão definidos no momento da contratação, podendo variar entre 5h da manhã e 22h da noite, podendo ter trabalho aos domingos, sábados e feriados próximos às eleições.

Conforme o TRE-SP, os classificados vão trabalhar do primeiro dia do mês de setembro até o dia nove de outubro. Porém, o contrato poderá ser prorrogado até 30 de outubro, caso haja segundo turno das eleições.

Requisitos

Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa, caso esteja amparada ou amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiras e Portugueses;

Possuir idade mínima de 18 anos completos;

Apresentar Título de Eleitor ou Certidão da Justiça Eleitoral;

Não ser filiada ou filiado a partido político, ou exercer qualquer atividade partidária, nem possuir parentesco com candidata ou candidato ou com pessoas ligadas a cargos eleitorais.

Possuir Ensino Médio completo ou experiência anterior em trabalhos em zona eleitoral do Estado de São Paulo, comprovada por declaração da chefia da unidade onde trabalhou;

Possuir noções básicas de informática;

Possuir domínio da língua portuguesa;

Possuir CPF em situação regular;

Possuir conta bancária ativa para transferência do crédito relativo ao serviço prestado.

Atribuições

Auxiliar na digitação de textos e planilhas;

Preenchimento de formulários,

Coleta de dados;

Arquivamento de documentos;

Preparação dos locais de votação;

Atendimentos às seções eleitorais;

Substituição e reposição dos suprimentos e componentes utilizados nas eleições;

Emissão de boletim de urna;

Procedimentos de transporte, armazenamento e organização de materiais, equipamentos e mídias utilizados nas eleições;

Preparação e revisão dos equipamentos utilizados nas eleições;

Comunicações que devam ser realizadas;

Verificação dos prazos estabelecidos;

Auxiliar em todas as fases dos treinamentos de mesários.





Vale destacar que as vagas não se tratam de um concurso para se tornar servidor público do TRE-SP, mas de uma contratação temporária pela empresa terceirizada responsável pelo serviço.

Os profissionais não poderão ser contratados como autônomos, PJ ou diaristas.