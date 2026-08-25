O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo ( TRE-SP) abriu 1.044 vagas de assistentes de eleição, para trabalhar em regime temporário em todas as cidades do estado e na capital durante as eleições de outubro.
Os selecionados vão receber, além do salário de R$ 1.805,43, outras remunerações, como vale-refeição de R$ 24,80 por dia trabalhado, vale-transporte, cesta básica de R$ 174,10 por mês e assistência odontológica.
A seleção e contratação serão feitas pela terceirizada Minuta Tecnocultural, sendo que não há uma data limite para se inscrever, mas a empresa deve, segundo o edital, recrutar os colaboradores o quanto antes.
As inscrições já estão abertas no site da empresa responsável pelo recrutamento, por meio de um questionário rápido, e a orientação é realizar o cadastro o quanto antes. A contratação será feita com carteira assinada e vínculo formal.
Vaga
Os selecionados vão atuar nos cartórios eleitorais durante o período eleitoral, que vai de 1° de setembro até 9 de outubro, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, com regime de compensação.
Os horários de trabalho de cada um dos selecionados, segundo o edital, serão definidos no momento da contratação, podendo variar entre 5h da manhã e 22h da noite, podendo ter trabalho aos domingos, sábados e feriados próximos às eleições.
Conforme o TRE-SP, os classificados vão trabalhar do primeiro dia do mês de setembro até o dia nove de outubro. Porém, o contrato poderá ser prorrogado até 30 de outubro, caso haja segundo turno das eleições.
Requisitos
- Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa, caso esteja amparada ou amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiras e Portugueses;
- Possuir idade mínima de 18 anos completos;
- Apresentar Título de Eleitor ou Certidão da Justiça Eleitoral;
- Não ser filiada ou filiado a partido político, ou exercer qualquer atividade partidária, nem possuir parentesco com candidata ou candidato ou com pessoas ligadas a cargos eleitorais.
- Possuir Ensino Médio completo ou experiência anterior em trabalhos em zona eleitoral do Estado de São Paulo, comprovada por declaração da chefia da unidade onde trabalhou;
- Possuir noções básicas de informática;
- Possuir domínio da língua portuguesa;
- Possuir CPF em situação regular;
- Possuir conta bancária ativa para transferência do crédito relativo ao serviço prestado.
Atribuições
- Auxiliar na digitação de textos e planilhas;
- Preenchimento de formulários,
- Coleta de dados;
- Arquivamento de documentos;
- Preparação dos locais de votação;
- Atendimentos às seções eleitorais;
- Substituição e reposição dos suprimentos e componentes utilizados nas eleições;
- Emissão de boletim de urna;
- Procedimentos de transporte, armazenamento e organização de materiais, equipamentos e mídias utilizados nas eleições;
- Preparação e revisão dos equipamentos utilizados nas eleições;
- Comunicações que devam ser realizadas;
- Verificação dos prazos estabelecidos;
- Auxiliar em todas as fases dos treinamentos de mesários.
Vale destacar que as vagas não se tratam de um concurso para se tornar servidor público do TRE-SP, mas de uma contratação temporária pela empresa terceirizada responsável pelo serviço.
Os profissionais não poderão ser contratados como autônomos, PJ ou diaristas.