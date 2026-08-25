Divulgação Sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) abriu concurso público com 16 vagas para técnico de controle externo e salário inicial de R$ 11.862,19. As oportunidades exigem ensino médio completo e estão divididas entre as áreas administrativa e de Tecnologia da Informação (TI).

O edital nº 01/2026 foi publicado nesta terça-feira (25) no Diário Oficial do Estado. Do total de vagas, seis são para técnico de controle externo na área administrativa e dez para a área de TI.

A seleção será organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições poderão ser feitas entre 5 de outubro e 6 de novembro de 2026, com taxa de R$ 100. O pagamento poderá ser realizado até 9 de novembro.

Cada candidato poderá concorrer a apenas um dos cargos oferecidos no concurso.

Provas serão aplicadas em Goiânia

As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em Goiânia. O processo seletivo terá avaliações objetivas e discursivas, com formato diferente para cada área.

Para técnico de controle externo administrativo, serão cobrados conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação.

Já os candidatos às dez vagas de Tecnologia da Informação farão prova objetiva e um estudo de caso na etapa discursiva.

Principais datas

Inscrições : 5 de outubro a 6 de novembro de 2026

: 5 de outubro a 6 de novembro de 2026 Taxa : R$ 100

: R$ 100 Pagamento da taxa: até 9 de novembro de 2026

da taxa: até 9 de novembro de 2026 Provas : 17 de janeiro de 2027

: 17 de janeiro de 2027 Vagas : 16

: 16 Salário inicia l: R$ 11.862,19

l: R$ 11.862,19 Escolaridade : ensino médio completo

: ensino médio completo Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)





O edital também estabelece regras para reserva de vagas, requisitos para posse, conteúdo programático, critérios de classificação e demais etapas da seleção.



