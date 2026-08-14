As dezenas do concurso 7092 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 5,6 milhões. Sem apostas vencedoras, a Quina acumulou em R$ 6,6 milhões para o sorteio de domingo (16).
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
70-80-30-23-47
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 12.280,54
3 acertos
2.727 apostas ganhadoras, R$ 141,53
2 acertos
71.516 apostas ganhadoras, R$ 5,39
Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (14)
Lotofácil – concurso 3762
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
16-02-18-10-13-06-05-03-23-22-09-21-25-04-01
2 ganhadores -
CORACAO DE JESUS/MG
OSASCO/SP
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.255.002,64
14 acertos
360 apostas ganhadoras, R$ 2.393,84
13 acertos
12555 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
156363 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
882040 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2963Prêmio estimado em R$ 12 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
70-79-39-63-35-42-41-15-83-09-25-33-74-52-38-16-00-89-11-31
Prêmio acumulou em R$ 13 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 78.798,56
18 acertos
88 apostas ganhadoras, R$ 2.798,25
17 acertos
828 apostas ganhadoras, R$ 297,39
16 acertos
4946 apostas ganhadoras, R$ 49,78
15 acertos
22707 apostas ganhadoras, R$ 10,84
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena – concurso 2996Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio: 12-06-15-14-30-27
2º sorteio: 18-25-09-41-24-17
Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 4.752,48
4 acertos
453 apostas ganhadoras R$ 107,90
3 acertos
8.270 apostas ganhadoras R$ 2,95
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
10 apostas ganhadoras R$ 3.849,51
4 acertos
432 apostas ganhadoras R$ 113,15
3 acertos
8.241 apostas ganhadoras R$ 2,96
Dia da Sorte – concurso 1272
Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:
05-18-02-11-23-20-01
Mês da sorte - 05/Maio
Prêmio acumulou em R$ 400 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
13 apostas ganhadoras, R$ 4.763,08
5 acertos
726 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
9.412 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Maio33.510 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Super sete - concurso 886
Prêmio estimado em R$ 5,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 1
Coluna 2 - 5
Coluna 3 - 2
Coluna 4 - 2
Coluna 5 – 7
Coluna 6 – 6
Coluna 7 - 9
Prêmio acumulou em R$ 5,6 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 16.219,52
5 acertos
90 apostas ganhadoras, R$ 772,35
4 acertos
1.248 apostas ganhadoras, R$ 55,69
3 acertos
10.434 apostas ganhadoras, R$ 6,00