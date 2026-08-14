Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo
Divulgação/Caixa
Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do  concurso 7092 da Quina  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 5,6 milhões. Sem apostas vencedoras, a Quina acumulou em R$ 6,6 milhões para o sorteio de domingo (16). 

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

70-80-30-23-47


Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 12.280,54

3 acertos
2.727 apostas ganhadoras, R$ 141,53

2 acertos
71.516 apostas ganhadoras, R$ 5,39


Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (14)

Lotofácil – concurso 3762

Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

 16-02-18-10-13-06-05-03-23-22-09-21-25-04-01

2 ganhadores - 
CORACAO DE JESUS/MG
OSASCO/SP

Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.255.002,64

14 acertos
360 apostas ganhadoras, R$ 2.393,84

13 acertos
12555 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
156363 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
882040 apostas ganhadoras, R$ 7,00


Lotomania - concurso 2963

Prêmio estimado em R$ 12 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

70-79-39-63-35-42-41-15-83-09-25-33-74-52-38-16-00-89-11-31

Prêmio acumulou em R$ 13 milhões

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 78.798,56

18 acertos
88 apostas ganhadoras, R$ 2.798,25

17 acertos
828 apostas ganhadoras, R$ 297,39

16 acertos
4946 apostas ganhadoras, R$ 49,78

15 acertos
22707 apostas ganhadoras, R$ 10,84

0 acertos
Não houve acertador


Dupla sena – concurso 2996

Prêmio estimado em R$ 1,3 milhão
Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio:  12-06-15-14-30-27
2º sorteio: 18-25-09-41-24-17

Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão

Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
9 apostas ganhadoras R$ 4.752,48

4 acertos
453 apostas ganhadoras R$ 107,90

3 acertos
8.270 apostas ganhadoras R$ 2,95

Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
10 apostas ganhadoras R$ 3.849,51

4 acertos
432 apostas ganhadoras R$ 113,15

3 acertos
8.241 apostas ganhadoras R$ 2,96


Dia da Sorte – concurso 1272

Prêmio estimado em R$ 300 mil
Confira as dezenas sorteadas:

05-18-02-11-23-20-01
Mês da sorte - 05/Maio

Prêmio acumulou em R$ 400 mil

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
13 apostas ganhadoras, R$ 4.763,08

5 acertos
726 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
9.412 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Maio33.510 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Super sete - concurso 886

Prêmio estimado em R$ 5,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 -  1
Coluna 2 - 5
Coluna 3 - 2
Coluna 4 - 2
Coluna 5 – 7
Coluna 6 – 6
Coluna 7 - 9

Prêmio acumulou em R$ 5,6 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 16.219,52

5 acertos
90 apostas ganhadoras, R$ 772,35

4 acertos
1.248 apostas ganhadoras, R$ 55,69

3 acertos
10.434 apostas ganhadoras, R$ 6,00

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-08-14/quina-sorteia-premio-de-r--5-6-milhoes-nesta-sexta-14.html
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