Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

As dezenas do concurso 7092 da Quina foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (07), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 5,6 milhões. Sem apostas vencedoras, a Quina acumulou em R$ 6,6 milhões para o sorteio de domingo (16).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

70-80-30-23-47





Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 12.280,54

3 acertos

2.727 apostas ganhadoras, R$ 141,53

2 acertos

71.516 apostas ganhadoras, R$ 5,39





Confira os demais sorteios desta noite desta sexta (14)

Lotofácil – concurso 3762

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

16-02-18-10-13-06-05-03-23-22-09-21-25-04-01

2 ganhadores -

CORACAO DE JESUS/MG

OSASCO/SP

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 2.255.002,64

14 acertos

360 apostas ganhadoras, R$ 2.393,84

13 acertos

12555 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

156363 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

882040 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Lotomania - concurso 2963

Prêmio estimado em R$ 12 milhõesConfira as dezenas sorteadas:

70-79-39-63-35-42-41-15-83-09-25-33-74-52-38-16-00-89-11-31

Prêmio acumulou em R$ 13 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 78.798,56

18 acertos

88 apostas ganhadoras, R$ 2.798,25

17 acertos

828 apostas ganhadoras, R$ 297,39

16 acertos

4946 apostas ganhadoras, R$ 49,78

15 acertos

22707 apostas ganhadoras, R$ 10,84

0 acertos

Não houve acertador





Dupla sena – concurso 2996

Prêmio estimado em R$ 1,3 milhãoConfira as dezenas sorteadas:

1º sorteio: 12-06-15-14-30-27

2º sorteio: 18-25-09-41-24-17

Prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

9 apostas ganhadoras R$ 4.752,48

4 acertos

453 apostas ganhadoras R$ 107,90

3 acertos

8.270 apostas ganhadoras R$ 2,95

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

10 apostas ganhadoras R$ 3.849,51

4 acertos

432 apostas ganhadoras R$ 113,15

3 acertos

8.241 apostas ganhadoras R$ 2,96





Dia da Sorte – concurso 1272

Prêmio estimado em R$ 300 mil

Confira as dezenas sorteadas:

05-18-02-11-23-20-01

Mês da sorte - 05/Maio

Prêmio acumulou em R$ 400 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 4.763,08

5 acertos

726 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

9.412 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Maio33.510 apostas ganhadoras, R$ 2,50







Super sete - concurso 886

Prêmio estimado em R$ 5,4 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 1

Coluna 2 - 5

Coluna 3 - 2

Coluna 4 - 2

Coluna 5 – 7

Coluna 6 – 6

Coluna 7 - 9

Prêmio acumulou em R$ 5,6 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 16.219,52

5 acertos

90 apostas ganhadoras, R$ 772,35

4 acertos

1.248 apostas ganhadoras, R$ 55,69

3 acertos

10.434 apostas ganhadoras, R$ 6,00