Reprodução Em agosto terá feriados?

Quem trabalha aos sábados e está precisando de um descanso neste fim de semana pode ter direito à folga. Em algumas regiões do país, o dia 15 de agosto é considerado feriado estadual ou municipal.

Adata não é feriado nacional, mas estados e municípios possuem regras próprias que garantem o repouso aos trabalhadores.

O direito à folga depende das leis estaduais ou municipais de cada localidade.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece as regras para o funcionamento das empresas e a remuneração dos funcionários que trabalham em dias de feriado.

Quais são os estados e municípios com feriado na data?

Em 2026, dois estados brasileiros possuem feriado em todo o território no dia 15 de agosto: Pará e Tocantins.

No Pará, a comemoração está relacionada à adesão do estado à Independência do Brasil, ocorrida em 1823. Já no Tocantins, o feriado estadual é dedicado ao Dia do Senhor do Bonfim, conforme a Lei Estadual nº 4.509 de 2024.

Municípios de outras unidades da Federação também adotam a data como feriado local por motivos religiosos ou aniversários de fundação.

Em Belo Horizonte (MG), a data é feriado municipal religioso em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem.

No Espírito Santo, cinco cidades possuem feriado: Alegre, Anchieta, Atílio Vivácqua, Brejetuba e Castelo.

No estado de São Paulo, dezenas de municípios registram folga, como Sorocaba, São Carlos, Jundiaí, Jaú, Araras, Cubatão e São José do Rio Pardo. Em algumas dessas cidades, a data está relacionada a comemorações religiosas ou ao aniversário do município.

No Rio de Janeiro, a folga alcança cidades como Cabo Frio, Maricá, Casimiro de Abreu e Valença.

Já em Fortaleza, o dia 15 de agosto é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense. Por causa disso, alguns serviços da cidade terão seus expedientes alterados.

O que diz a CLT sobre feriados em sábados?

A CLT não apresenta regras específicas para feriados que coincidem com o sábado. Dessa forma, são aplicadas as normas gerais sobre jornadas e feriados.

Segundo o artigo 70 da CLT, o trabalho em dias de feriados nacionais e religiosos é vedado, exceto em atividades autorizadas por lei ou convenção coletiva.

O artigo 67 da CLT garante ao empregado um descanso semanal remunerado (DSR) de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos.

Para os funcionários que possuem o sábado como dia útil de trabalho na escala, o feriado garante o direito à folga remunerada.

Caso a empresa chame o trabalhador para exercer atividades no feriado, o trabalho deve ser pago em dobro ou compensado com uma folga em outro dia, conforme as regras aplicáveis ao caso.

O que significa “sábado compensado”?

O termo sábado compensado define a prática de distribuir as horas de trabalho do sábado entre segunda e sexta-feira.

Em jornadas de 44 horas semanais, por exemplo, os trabalhadores cumprem 8 horas e 48 minutos por dia durante a semana para não trabalharem aos sábados.

Mas o que acontece quando o sábado é feriado?

Quando o feriado cai em um sábado que já seria compensado, o funcionário não deve realizar a compensação das horas referentes a esse dia durante a semana.

Nessas semanas, a carga horária de segunda a sexta-feira deve ser reduzida para 8 horas diárias.

Caso a empresa mantenha o expediente de 8 horas e 48 minutos, os 48 minutos excedentes podem ser considerados horas extras, conforme o entendimento jurídico sobre o assunto.

Não existe determinação legal para transferir o feriado de sábado para a sexta-feira ou para a segunda-feira.

Funcionários que já descansam aos sábados também não recebem uma folga extra se o feriado cair nesse dia, pois o descanso já está previsto na jornada semanal.

Como ficam as escalas 6x1 e 12x36 no feriado?

Na escala 6x1, o colaborador trabalha seis dias consecutivos e descansa um.

Se o feriado ocorrer em um dia de escala, o trabalhador tem direito à folga remunerada ou ao pagamento em dobro caso precise trabalhar.

Se o feriado coincidir com o dia de folga previsto na escala, não há direito a pagamento adicional ou compensação extra.

Já no regime de jornada 12x36, em que o funcionário trabalha 12 horas e descansa 36, os feriados que coincidem com o turno de trabalho são considerados compensados pelo período de descanso, conforme as regras previstas na legislação.

Diferentes regras também podem ser estabelecidas por convenção coletiva da categoria.

Próximos feriados nacionais

Como agosto não terá feriados nacionais, a próxima folga em todo o país será apenas em 7 de setembro, quando é celebrada a Independência do Brasil.

Gerado por IA Muitos feriados nacionais de 2026 caem na sexta e na segunda.

Confira as próximas datas:

Setembro: 7 (segunda-feira) Independência do Brasil. O feriado cai no início da semana e garante um fim de semana prolongado para quem puder emendar a folga.

7 (segunda-feira) Independência do Brasil. O feriado cai no início da semana e garante um fim de semana prolongado para quem puder emendar a folga. Outubro: 12 (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida . A data também será antecedida por um fim de semana, favorecendo mais três dias de descanso.

12 (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida . A data também será antecedida por um fim de semana, favorecendo mais três dias de descanso. Novembro: 2 (segunda-feira) Finados . O feriado mantém a sequência de folgas prolongadas no início da semana. Já 15 (domingo ) marca a Proclamação da República e é a única data nacional do segundo semestre que cai em um domingo. No mesmo mês, 20 (sexta-feira) será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra , abrindo mais um fim de semana prolongado.

2 (segunda-feira) Finados . O feriado mantém a sequência de folgas prolongadas no início da semana. Já 15 (domingo ) marca a Proclamação da República e é a única data nacional do segundo semestre que cai em um domingo. No mesmo mês, 20 (sexta-feira) será o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra , abrindo mais um fim de semana prolongado. Dezembro: 25 (sexta-feira) Natal . A celebração acontece em uma sexta-feira e, tradicionalmente, muitas empresas encerram o expediente mais cedo na véspera, em 24 de dezembro.

Além dos feriados nacionais, outros pontos facultativos podem ampliar os períodos de descanso em algumas regiões do país.

É o caso de 28 de outubro, Dia do Servidor Público, 24 de dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano-Novo.

Nessas datas, órgãos públicos podem optar por suspender o expediente. Já na iniciativa privada, a decisão fica a cargo de cada empresa ou do que estiver previsto em acordos e convenções coletivas.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo é uma data em que órgãos públicos podem optar por suspender ou manter o expediente.

Diferentemente dos feriados nacionais, não existe obrigação legal de paralisação das atividades.

Gerado por IA Infográfico: feriado vs ponto facultativo

Na iniciativa privada, a decisão sobre o funcionamento cabe a cada empresa, conforme suas regras internas ou o que estiver previsto em convenções e acordos coletivos de trabalho.

*Estagiária sob supervisão



