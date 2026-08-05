Reprodução Quina

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7084 da Quina, sorteado nesta quarta-feira (05), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 10,5 milhões.

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (06), às 21h (horário de Brasília). Segundo a Caixa, R$ 9.027.897,82 já estão acumulados para o novo concurso.

Confira as dezenas sorteadas:

17 - 22 - 36 - 54 - 63

Veja o rateio da Quina

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

90 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 4.260,83 para cada uma

3 acertos

4.148 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 88,04 para cada uma

2 acertos

83.965 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 4,34 para cada uma

A arrecadação total do concurso chegou a R$ 8.340.135.

O valor reservado para o Sorteio Especial de São João subiu para R$ 14.198.619,26.