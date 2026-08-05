Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7084 da Quina, sorteado nesta quarta-feira (05), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com o resultado, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 10,5 milhões.
O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (06), às 21h (horário de Brasília). Segundo a Caixa, R$ 9.027.897,82 já estão acumulados para o novo concurso.
Confira as dezenas sorteadas:
17 - 22 - 36 - 54 - 63
Veja o rateio da Quina
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
90 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 4.260,83 para cada uma
3 acertos
4.148 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 88,04 para cada uma
2 acertos
83.965 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 4,34 para cada uma
A arrecadação total do concurso chegou a R$ 8.340.135.
O valor reservado para o Sorteio Especial de São João subiu para R$ 14.198.619,26.