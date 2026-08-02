Pixabay Euro

As notas de euro podem deixar para trás as pontes, janelas e construções imaginárias que carregam desde o lançamento da moeda. No lugar delas, podem aparecer o rosto de Beethoven, os traços de Leonardo da Vinci, aves sobrevoando rios e até o desenho das ondas do mar.

O Banco Central Europeu (BCE) apresentou dez propostas finalistas para a próxima série de cédulas. É a primeira reformulação completa do dinheiro em papel desde 2002, quando o euro começou a circular. A escolha ainda não foi feita: o público pode votar até 21 de setembro, e a decisão deve sair no fim de 2026.

Quem espera encontrar as novas notas durante uma viagem à Europa, porém, terá de aguardar. Após a escolha, o desenho vencedor passará por ajustes, testes de segurança e produção. O BCE calcula que serão necessários alguns anos até que as primeiras unidades cheguem aos caixas eletrônicos e às carteiras.

As notas atuais não perderão o valor. Elas continuarão válidas e poderão circular ao lado da nova série.

Beethoven pode aparecer na nota de € 10

As propostas seguem dois caminhos bem diferentes. O primeiro transforma o dinheiro em uma pequena galeria da cultura europeia, com personalidades conhecidas na frente das cédulas e cenas cotidianas no verso.

Maria Callas aparece na nota de € 5, acompanhada por artistas de rua. Beethoven ocupa a de € 10, enquanto um coro de crianças e jovens surge no outro lado.

A cientista Marie Curie Skłodowska foi reservada para a nota de € 20. O escritor Miguel de Cervantes aparece na de € 50. Leonardo da Vinci estampa a de € 100, e a escritora e ativista pela paz Bertha von Suttner ocupa a cédula de € 200.

As propostas não se limitam a colocar retratos sobre fundos coloridos. Um dos projetos recorta olhos e bocas para representar observação, diálogo e criação. Outro usa colagens e retratos desenhados à mão. Há também uma opção que esconde as letras E, U, R e O em quatro blocos verticais.

Escolas, bibliotecas, museus, praças e apresentações artísticas completam as imagens. Os personagens do verso aparecem, em alguns projetos, sem feições definidas. O recurso permite que diferentes pessoas se reconheçam nas cenas.

Aves acompanham um rio da nascente ao mar

O segundo tema abandona os personagens históricos e acompanha o percurso de um rio europeu. A viagem começa em uma nascente na montanha, passa por cascatas, vales e curvas até terminar no oceano.

Cada valor recebe uma ave.

Na nota de € 5, uma trepadeira-dos-muros aparece perto de uma nascente. A cédula de € 10 traz um guarda-rios diante de uma queda-d’água. Abelharucos foram escolhidos para a nota de € 20, e uma cegonha-branca sobrevoa o rio desenhado na de € 50.

A nota de € 100 mostra um alfaiate procurando alimento na foz. Na de € 200, um ganso-patola voa sobre grandes ondas do oceano. No verso, aparecem sedes de órgãos europeus, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o próprio BCE.

Alguns projetos incluem informações pouco comuns para uma cédula. Um deles transforma o canto de cada pássaro em barras gráficas e mostra a velocidade de voo em uma escala vertical. Outro aproxima o desenho do mar conforme o valor da nota aumenta.

Na série de € 5, a água ainda está no alto da montanha. Na de € 200, já chegou ao oceano.

Mais de 1.200 designers tentaram uma vaga

O concurso recebeu mais de 1.200 inscrições de designers da União Europeia. Desse grupo, 25 participantes foram convidados a produzir conjuntos completos de cédulas.

Um júri formado por 21 especialistas em áreas como design, história, comunicação e neurociência reduziu a disputa a dez opções. São cinco propostas ligadas à cultura e cinco dedicadas aos rios e às aves.

A consulta está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia. Apesar do foco no público europeu, qualquer pessoa pode participar, independentemente da nacionalidade, idade ou país de residência. Isso inclui brasileiros.

A votação é anônima, e o sistema foi preparado para contar apenas uma participação por pessoa. O resultado da consulta será divulgado depois que o Conselho do BCE definir o desenho escolhido.

Cores devem continuar reconhecíveis

Mesmo com a mudança visual, o dinheiro não deve ficar completamente irreconhecível. O BCE pretende manter as cédulas de € 5, € 10, € 20, € 50, € 100 e € 200.

As dimensões e as cores predominantes também devem permanecer próximas das atuais. A nota de € 5 continuaria cinza; a de € 10, vermelha; a de € 20, azul; e a de € 50, alaranjada. Verde e amarelo-amarronzado permaneceriam ligados às notas de € 100 e € 200.

Isso reduz o custo de adaptação de caixas eletrônicos, máquinas de pagamento e equipamentos que contam dinheiro. Também ajuda pessoas com deficiência visual a reconhecer os valores.

A nota de € 500 ficou fora dos planos. O BCE deixou de produzi-la, embora as unidades antigas ainda sejam válidas.

A mudança anunciada agora é maior do que a feita na chamada série Europa, lançada gradualmente entre 2013 e 2019. Naquela etapa, o banco atualizou a aparência e reforçou os recursos contra falsificação, mas preservou o tema arquitetônico criado para as primeiras notas.

Desta vez, as pontes podem realmente desaparecer. O dinheiro europeu deverá ganhar rostos, animais e paisagens reais, mas só depois que milhões de pessoas disserem qual Europa querem carregar no bolso.