Reprodução Ações da Ubisoft caem 33% após fechar estúdios e cancelar jogos

As ações da Ubisoft registraram forte queda nesta quinta-feira (22), despencando cerca de 33% após a empresa anunciar uma ampla reestruturação interna. A decisão inclui o fechamento de estúdios, demissões e o cancelamento de seis projetos de jogos, em meio a uma tentativa de conter prejuízos e reorganizar o portfólio da companhia.

Segundo comunicado oficial, a desenvolvedora de franquias de sucesso como Assassin’s Creed enfrenta um cenário financeiro desafiador desde o período pós-pandemia de Covid-19. A empresa acumulou atrasos em lançamentos importantes, desempenho abaixo do esperado de alguns títulos e sucessivas quedas no valor de mercado.

O que a Ubisoft informou?

A Ubisoft informou que espera encerrar o ano fiscal de 2026 com um prejuízo operacional estimado em 1 bilhão de euros. O impacto negativo inclui uma baixa contábil de 650 milhões de euros (R$ 4 bilhões) diretamente relacionada à reestruturação anunciada. Diante desse cenário, a companhia não descarta a venda de ativos estratégicos como parte do plano de recuperação financeira.

O fundador e CEO da empresa, Yves Guillemot, afirmou que o contexto econômico global exige mudanças profundas na estrutura e no funcionamento do grupo. Segundo ele, a reformulação do portfólio deve afetar os resultados de curto prazo, especialmente nos anos fiscais de 2026 e 2027, mas é vista como essencial para garantir a sustentabilidade do negócio no longo prazo.

Como parte das medidas, a Ubisoft confirmou o fechamento dos estúdios de Halifax, no Canadá, e de Estocolmo, na Suécia. Outras unidades localizadas em Abu Dhabi, Helsinque e Malmö passarão por processos de reestruturação, com redução de equipes e ajustes operacionais.





A empresa estima que os cortes permitirão uma economia anual de cerca de 500 milhões de euros, reduzindo os custos fixos para 1,25 bilhão de euros (R$ 8 bilhões) até março de 2028. Em 2023, esse valor era de aproximadamente 1,75 bilhão de euros (R$ 11 bilhões).

Além disso, a companhia revisou para baixo suas projeções de desempenho. A expectativa de reservas líquidas para o ano fiscal de 2026 foi ajustada para 1,5 bilhão de euros, o que representa uma redução de 330 milhões de euros em relação às previsões anteriores, reforçando a pressão enfrentada pela empresa no mercado global de games.