Divulgação/Casa Branca Donald Trump, presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (17) que pretende impor uma sobretaxa de 10% sobre produtos importados de determinados governos do continente europeu a partir de 1º de fevereiro de 2026. A decisão, segundo ele, está condicionada à posição desses países em relação ao plano norte-americano de adquirir a Groenlândia.

Em publicação na rede Truth Social, Trump detalhou que a cobrança inicial atingirá mercadorias enviadas aos EUA por Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. O republicano acrescentou que, caso não haja avanço nas negociações, o percentual será elevado para 25% em 1º de junho do mesmo ano.

De acordo com o presidente, as taxas permanecerão em vigor até que seja firmado um entendimento que permita a compra integral do território. Ele não deu detalhes sobre como se dariam as negociações nem comentou possíveis reações diplomáticas dos países citados.





Desde o início de seu segundo mandato, há cerca de um ano, Trump tem reiterado a intenção de incorporar a Groenlândia aos Estados Unidos. Na avaliação do governo americano, a região possui importância estratégica para a implantação do chamado “Domo de Ouro”, um sistema de defesa antimísseis que o presidente pretende desenvolver para reforçar a segurança nacional.