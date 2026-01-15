Reprodução REAG Banco Central declarou a liquidação extrajudicial da Reag

O Banco Central do Brasil decretou nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag, empresa com sede em São Paulo, atualmente sob o nome de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Segundo comunicado divulgado no site do BC, a ''decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN''.

SFN é o Sistema Financeiro Nacional.

Ainda segundo o documento, ''o resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes''.

Com a decretação, ainda de acordo com o BC, ''ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição''.

Segundo a entidade monetária, a Reag representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do SFN.

