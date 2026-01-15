Reprodução YouTube Alckmin celebra acordo Mercosul-UE e recorde das exportações

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou nesta quinta-feira (15) a aprovação do Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia, durante participação no programa Bom Dia, Ministro. A decisão foi tomada por maioria qualificada dos países-membros do bloco europeu, após mais de 26 anos de negociações.

Segundo Alckmin, o aval europeu consolida uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, fortalece a integração entre dois dos principais blocos econômicos globais e reforça o papel do Brasil na defesa do diálogo e da cooperação internacional. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto superior a US$ 22 trilhões (R$ 118.439.199.999.999,98).

José Cruz/Agência Brasil Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin





Durante a entrevista coletiva, o ministro também apresentou dados da balança comercial brasileira. De acordo com números da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, as exportações do país alcançaram um recorde histórico em 2025, somando US$ 348,7 bilhões (R$ 1,878 trilhão de reais), US$ 9 bilhões acima do melhor resultado anterior, registrado em 2023. Os últimos três anos concentraram os maiores saldos da série histórica.

Ainda conforme os dados oficiais, a balança comercial registrou superávit de US$ 2 bilhões na segunda semana de janeiro de 2026, com exportações de US$ 7,2 bilhões e importações de US$ 5,2 bilhões. No acumulado do mês, o saldo positivo chegou a US$ 4,1 bilhões.

Alckmin também abordou programas do governo voltados à renovação da frota e à sustentabilidade. Entre eles, o Move Brasil, iniciativa que estimula a troca de caminhões antigos por modelos mais eficientes e seguros, com linhas de crédito a juros reduzidos para caminhoneiros e empresas do setor.





Outro destaque foi o programa Carro Sustentável, que reduziu ou zerou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos compactos, econômicos e fabricados no país. Segundo o ministro, a medida já resultou em queda de até R$ 13 mil no preço de modelos de entrada.

