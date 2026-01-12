Casa Branca Donald Trump, presidente dos EUA

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (12) que irá impor tarifa de 25% a países que fazem negócios com o Irã. O anúncio foi feita na Truth Social e, segundo o republicano, o efeito é imediato.

"Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre quaisquer e todas as transações realizadas com os Estados Unidos. Esta ordem é final e conclusiva. Agradeço a atenção a este assunto", escreveu Trump na rede social.

Ele não deu mais detalhes, mas a medida acontece em meio ao crescimento de tensões entre Washington e Teerã, após a onda de protestos no território iraniano.

Cerca de 650 pessoas morreram e mais de 10 mil foram presas. Um vídeo feito neste domingo (11) mostra corpos enfileirados em frente o necrotério de Teerã.

Diante do cenário, Trump tem dado sinais de que os Estados Unidos podem interferir.



As manifestações, que começaram há cerca de 15 dias com reivindicações econômicas, rapidamente evoluíram para protestos políticos contra o regime dos aiatolás.

Mais cedo, o Irã afirmou estar preparado para um possível conflito armado com os Estados Unidos, mas também se mostrou aberto a negociações diplomáticas.



Brasil pode ser afetado



O Irã é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio.



Em 2024, as exportações brasileiras com destino a Teerã ultrapassaram US$ 3 bilhões, consolidando o país persa como o quinto maior destino das vendas nacionais na região.

Em 2025, o Brasil faturou US$ 2,9 bilhões com exportações para o país asiático. Em contrapartida, as importações somaram US$ 84,6 milhões.



Os dados são da plataforma Comex Stat, do governo federal.





Dos dez principais produtos exportados ao país, nove são do setor agropecuário; iniciando pela soja, seguida por milho, açúcar, animais vivos, carne bovina e café.



O Portal iG entrou em contato com o Itamaraty e questionou sobre o anúncio de Trump, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.