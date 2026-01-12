Divulgação Mega Millions é uma das loterias mais famosas do mundo

A emoção dos jogos de loteria marca o início de mais um ano cheio de possibilidades. O jackpot do Mega Millions continua crescendo depois que nenhum bilhete acertou os seis números sorteados na noite de sexta-feira –12, 30, 36, 42, 47 e 16.

Com o próximo sorteio se aproximando rapidamente, nesta terça a famosa loteria americana Mega Millions vai sortear um prêmio extraordinário de US$215 milhões, o equivalente a R$ 1,15 bilhão.

Graças a TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder do mundo, todos os brasileiros podem jogar on-line na Mega Millions, sem sair do país!

Qual é a melhor parte de jogar Mega Millions online na TheLotter?

Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo atrás, um jogador uruguaio chamado Jorge ganhou um prêmio de US$ 1 milhão com um prêmio secundário jogando na loteria Mega Millions usando o serviço. Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como jogar na Mega Millions online através da TheLotter

Para começar 2026 com boas expectativas, basta acessar a página da Mega Millions na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação. Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos procederá à aquisição do bilhete oficial da Mega Millions em seu nome, enviando-lhe uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal. Ao jogar online com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix.

O que acontecerá se você ganhar

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Mega Millions, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Pode sonhar alto!

Dê uma chance para a sorte e compre agora mesmo os bilhetes oficiais da loteria Mega Millions para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira, 13 de janeiro, na esperança de ganhar mais de R$ 1,15 bilhão.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse h ttps://www.rgf.org.mt/