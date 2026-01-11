Divulgação/Casa Branca Donald Trump, presidente dos EUA, ameaça cortar recursos a Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta direto a Cuba neste domingo (11), afirmando que o país não receberá mais petróleo nem dinheiro da Venezuela, um importante apoio econômico que Havana vinha recebendo há anos, segundo o líder norte-americano.

Trump publicou a mensagem em sua rede social no Truth Social, onde disse que esse fluxo de recursos agora está encerrado e que Cuba deve negociar com os EUA “antes que seja tarde demais”.

Segundo o presidente, Cuba teria vivido durante muitos anos com “grandes quantidades de petróleo e dinheiro” enviados pela Venezuela, em troca de serviços de segurança prestados aos governos de Nicolás Maduro e Hugo Chávez. Ele afirmou ainda que a maioria dos cubanos envolvidos nesse apoio teria morrido no ataque dos Estados Unidos na Venezuela na última semana.

Trump também destacou que a Venezuela “não precisa mais de proteção”, alegando que agora o país tem o apoio dos Estados Unidos e de suas forças armadas, que, segundo ele, são as mais poderosas do mundo.

Esse pronunciamento ocorre em meio a uma série de medidas e declarações de Trump voltadas a reconfigurar a dinâmica de poder nas Américas, incluindo a captura de Maduro na Venezuela e recentes ameaças de anexação da Groenlândia .

Veja a declaração completa de Trump na rede social:

Reprodução/Truth Social Post de Donald Trump sobre Cuba



