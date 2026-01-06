Divulgação Brasileiros podem jogar na loteria dos Estados Unidos por meio da plataforma TheLotter

Com a virada do ano, é hora de deixar os sonhos grandes tomarem forma e transformar 2026 no ano mais incrível da sua vida. E que tal começar esse ano com uma mudança radical, ao conquistar um prêmio de uma das maiores loterias do mundo?

Na terça, 6 de janeiro, o sorteio da Mega Millions dos Estados Unidos oferece um prêmio impressionante de US$ 180 milhões – o equivalente a cerca de R$ 977 milhões. Que maneira melhor de começar 2026 do que com essa bolada?

O início do ano é o momento perfeito para dar o primeiro passo em direção às metas traçadas no Réveillon, com o objetivo de conquistar um futuro mais promissor. E o prêmio da Mega Millions pode ser a oportunidade de transformar seus sonhos em realidade, começando o ano com uma perspectiva completamente renovada. E o melhor de tudo: com o TheLotter, participar nunca foi tão fácil e seguro.

Através da plataforma TheLotter, você pode concorrer ao prêmio diretamente do Brasil, de forma online, sem precisar sair de casa. A TheLotter possibilita que brasileiros participem das maiores loterias internacionais, e a Mega Millions é, sem dúvida, o início de um ano incrível.

Para concorrer a grandes prêmios, basta se inscrever no TheLotter, escolher seus números da sorte para o sorteio da Mega Millions e confirmar seu pedido. A equipe da TheLotter compra os bilhetes oficiais em seu nome e, ao anunciar o resultado, você é notificado diretamente, garantindo 100% dos seus ganhos, após os impostos, sem cobrança de comissão.

O que acontece se você ganhar?

Não é necessário ser cidadão ou residente dos EUA para jogar na Mega Millions, e a TheLotter cuida de toda a parte burocrática. Os bilhetes são guardados em um cofre seguro nos Estados Unidos, e você recebe uma cópia digitalizada como prova de propriedade.

Se ganhar um prêmio menor que 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Caso ganhe o prêmio principal, a TheLotter se encarregará de todas as despesas para que você possa receber seu prêmio pessoalmente nos EUA.

É legal jogar na Mega Millions estando no Brasil?

Sim, é completamente legal! A legislação americana permite que estrangeiros participem e recebam prêmios, o que valida a participação de brasileiros na Mega Millions. Ao longo dos seus 23 anos de história, a TheLotter pagou mais de US$ 130 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de ganhadores ao redor do mundo.

Não deixe essa chance escapar! Seu nome pode ser o próximo na nossa lista de grandes vencedores!

Para mais informações sobre como jogar na Mega Millions estando no Brasil, visite o site TheLotter. Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



