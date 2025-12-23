Will Pesenti por IA Fernanda Direitofóbica







A Havaianas voltou ao centro do debate público por uma polêmica envolvendo a atriz Fernanda Torres. A empresa é acusada de ser contra conservadores por conta de uma campanha sobre "pé direito".

Se no Brasil a empresa, no momento, passa por esse problema, no mundo, conquistou a todos com suas sandálias de borracha que combinam simplicidade, conforto e estilo. Além de ser um símbolo cultural no Brasil, a marca estabeleceu uma presença global sólida, presente em diversos continentes através de escritórios e representantes que ajudam a fortalecer sua atuação internacional.

Presença global da Havaianas

Embora sua origem seja no Brasil, a Havaianas ampliou sua atuação para mercados em todas as regiões do mundo. Sua estratégia de internacionalização inclui parcerias, representantes comerciais e escritórios que atendem diferentes países, impulsionando a distribuição, marketing e relacionamento com o varejo local.

Entre os locais com presença formal da marca estão países na África, Ásia, América Central, Europa e outras regiões, com escritórios e representantes que facilitam a operação no mercado internacional. Por exemplo:

Em Luanda (Angola), a marca atua por meio da TRIUM LTDA.

Na Costa do Marfim, o representante é a CODE C.I.

Em Maurício (Mauritius), a Havaianas é representada pela BLUEBOX LTD.

Em Marrocos, a operação conta com a MEMO STYLE SARL.

Na África do Sul, a presença é feita por meio da The Brazilian Sandal Company (PTY) LTD.

No Sudeste Asiático, diversas operações concentram-se em Hong Kong, que funciona como base para mercados como Indonésia, Camboja, Malásia, Filipinas, Coreia do Sul, entre outros.

Na América Central e Caribe, há representantes em países como Aruba, Bahamas, Barbados, Belize e Costa Rica que cuidam da distribuição e comercialização das sandálias Havaianas. (Havaianas Brasil)

Esses pontos de atuação ajudam não apenas a expandir a marca, mas também a adaptar sua estratégia às características culturais e comerciais de cada mercado, fortalecendo o posicionamento das Havaianas mundo afora.

Lucro

O percurso internacional da Havaianas também tem reflexos nos indicadores financeiros da sua controladora, a Alpargatas. Em 2024, a companhia saiu do prejuízo e registrou um lucro líquido de R$ 107,4 milhões, resultado que mostra a recuperação e a eficácia de sua estratégia de negócios, impulsionada em grande parte pelo desempenho da Havaianas no Brasil e no exterior.

Esse desempenho positivo decorre, entre outros fatores, da força da marca em vários mercados, da adaptação do portfólio e da capacidade de manter relevância cultural em diferentes públicos.