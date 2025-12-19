Divulgação Brasileiros podem participar da loteria dos Estados Unidos por meio da plataforma TheLotter

Como todos sabemos, a Mega da Virada é uma tradição brasileira que anualmente reúne milhões de pessoas em torno da esperança de uma vida transformada. Mas você sabia que é possível sonhar ainda maior?

Enquanto o Brasil se prepara para a Mega da Virada, o mundo inteiro está de olho na Powerball dos Estados Unidos que oferece, amanhã, dia 20 de dezembro, um prêmio gigantesco de R$ 8,3 bilhões. E o melhor de tudo?

Você pode jogar na Powerball diretamente do Brasil, com bilhetes oficiais comprados através da TheLotter, o serviço de compra de loteria online líder no mundo. "Isto não é apenas uma loteria - é um bilhete para possibilidades extraordinárias!", diz o Diretor de Marketing da TheLotter.

“Estamos trazendo a loteria mais excitante do mundo diretamente para a porta dos brasileiros e o processo todo na TheLotter é simples, seguro e confiável”.

Não perca a chance de participar do maior prêmio da Powerball do ano!

Descubra Como Jogar na Powerball Online

Para ter uma chance de ganhar grandes prêmios de loteria, os brasileiros podem se inscrever na TheLotter, selecionar seus números favoritos para o próximo sorteio da Powerball e confirmar o seu pedido. Os representantes da TheLotter comprarão bilhetes oficiais em nome dos clientes. Assim que os resultados do sorteio são anunciados, a TheLotter notifica os ganhadores, garantindo que eles recebam 100% de seus ganhos sem comissão.

O que acontecerá se você ganhar

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

É legal jogar na Powerball estando no Brasil?

É completamente permitido participar da Powerball estando no Brasil. As legislações estadunidenses não impõem restrições à concessão de prêmios das loterias dos EUA a estrangeiros, o que valida a participação online na loteria a partir do Brasil.

Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Garanta seu bilhete agora mesmo na TheLotter

Então, enquanto você aguarda o sorteio da Mega da Virada, por que não aproveitar a chance de concorrer a prêmios ainda maiores na Powerball? Com a TheLotter, você está a apenas um clique de distância de realizar seus sonhos.

Os brasileiros que gostam de loteria devem se apressar e comprar seus bilhetes da Powerball na TheLotter.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



