A Venezuela pode ser obrigada, em breve, a suspender a operação de alguns poços de petróleo devido à redução da capacidade de armazenamento, após a apreensão de um navio petroleiro na semana passada e diante dos planos dos Estados Unidos de bloquear outras embarcações sancionadas. A afirmação foi dada pela Bloomberg News, nesta quarta-feira (17).

De acordo com a reportagem, os principais reservatórios de petróleo e os navios-tanque ancorados nos terminais venezuelanos estão sendo preenchidos de forma muito rápida e podem atingir o limite máximo em aproximadamente dez dias.

Caso a capacidade se esgote, a estatal Petróleos de Venezuela S.A. ( PDVSA), no qual, a produção se aproxima de 1 milhão de barris por dia, poderá ser obrigada a interromper a operação de alguns poços.

Durante a terça-feira (16), Donald Trump havia afirmado em uma rede social que a Venezuela estaria completamente cercada e determinou um bloqueio total a petroleiros alvos de sanções que entram e saem do país.



Na mesma publicação, Trump chama o regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de ilegítimo e diz que Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros.

"Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista estrangeira. Portanto, hoje, estou ordenando bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", diz parte da declaração de Trump.

As crescentes tensões entre Estados Unidos e Venezuela

Desde agosto, os EUA mobilizam um forte aparato militar no Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana. O governo dos EUA efetuou cerca de 20 ataques militares a embarcações que supostamente transportavam, deixando ao menos 83 mortos.

Além dos ataques, e a grande presença militar na região, Trump também autorizou operações secretas da CIA na Venezuela.

A justificativa da Casa Branca para a mobilização é conduzir uma operação contra o narcotráfico internacional. Mas, de acordo com autoridades americanas, o objetivo final seria retirar Maduro do poder.

Durante o mês de novembro, Trump também fez declarações sobre as companhias aéreas considerarem o fechamento total do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela.

A nova frente de Trump na ofensiva contra Maduro agora está voltada à principal fonte econômica da Venezuela. Segundo a DW, a agência de notícias Reuters afirma que os Estados Unidos planejam, em breve, novas capturas de embarcações que transportam petróleo venezuelano.