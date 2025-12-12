Divulgação Sorteio da Powerball acontece neste sábado (13) e brasileiros podem participar por meio da TheLotter

O jackpot da Powerball vem acumulando depois que nenhum bilhete acertou os seis números sorteados na noite de quarta-feira – 10, 16, 29, 33, 69, 22.

Graças à TheLotter, o serviço líder mundial de compra de bilhetes de loteria on-line, todos os brasileiros podem participar da Powerball do sorteio de sábado, 13 de dezembro, sem sair da casa! A Powerball sorteará um prêmio extraordinário de US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,4 bilhões.

Ninguém sabe até onde esse jackpot vai chegar - mas ele pode ser seu ainda hoje! Não perca o sorteio de sábado garanta já o seu bilhete clicando aqui!

Qual é a melhor parte de jogar Powerball online na TheLotter?

Divulgação Jogador do Uruguai ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Powerball por meio da The Lotter









Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo atrás, um jogador uruguaio chamado Jorge ganhou um prêmio de US$ 1 milhão jogando na loteria Powerball usando o serviço. Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como jogar na Powerball online através da TheLotter

Para entrar na folia, basta acessar a página da Powerball na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação.

Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos procederá à aquisição do bilhete oficial da Powerball em seu nome, enviando-lhe uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal. Ao jogar online com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix.

O que acontecerá se você ganhar

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Jackpot bilionário da Powerball: garanta já o seu bilhete!

Ninguém sabe até onde esse jackpot vai chegar - mas ele pode ser seu ainda hoje! Com a sorte ao seu lado, um único bilhete pode mudar completamente o rumo da sua vida.

A Powerball sorteia neste sábado um prêmio bilionário que já entrou para a história - e você pode participar sem sair de casa.

Garanta já o seu bilhete on-line na TheLotter e entre na disputa pelo próximo grande prêmio!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



