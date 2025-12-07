Reprodução/ Agência Brasil CNU 2025: gabaritos das provas já estão disponíveis

A prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 será aplicada neste domingo (7) em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. A relação completa dos municípios está disponível na internet.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 42.499 candidatos foram aprovados na primeira fase, composta pela prova objetiva. A nota final pode ser consultada na Página de Acompanhamento do concurso, no site da FGV, mediante login com CPF e senha do gov.br. Cada candidato tem acesso à pontuação, ao status na prova e à classificação para as próximas etapas, quando aplicável.

Os cartões de confirmação, com local de prova, estão disponíveis desde 1º de dezembro no portal da Fundação Getulio Vargas.

Para cargos de nível superior, a prova discursiva será realizada das 13h às 16h, com portões fechando às 12h30. A avaliação terá duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos.

Já para nível intermediário, a prova será aplicada das 13h às 15h, com uma redação dissertativo-argumentativa no valor de 30 pontos.

As respostas devem ser feitas à mão, em caneta azul ou preta, e apenas o texto registrado na folha definitiva será corrigido. Os textos terão limite de 30 linhas e serão avaliados com base nos conhecimentos específicos e no domínio da Língua Portuguesa, este último representando 50% da nota para nível superior e 100% para nível intermediário.