Marcello Casal Jr/Agência Brasil Oportunidades são para emprego formal, estágio e jovem aprendiz





É fim de ano, mas ainda dá tempo de conquistar uma vaga de emprego. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, oferece mais de 1500 vagas de emprego em diversos setores, como: telemarketing, comércio, saúde, construção civil , tecnologia e gastronomia. Mas atenção, as inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (03) às 18h, através do Portal Cate, ou presencialmente em uma das unidades do serviço distribuídas pela cidade.

A remuneração é variada, vai de R$920,00 em oportunidades como aprendiz até R$5.122,00 para vagas mais especializadas. A seleção segue ao longo do mês de dezembro. Para fazer o cadastro presencial, é preciso apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, física ou digital.

Vagas

São mais de 200 vagas de emprego para atendente no setor de comércio, a maioria sem necessidade de experiência prévia, o salário chega a R$2.700,00. Já na área de limpeza, outros 200 postos de trabalho estão disponíveis, com remuneração entre R$1.699,00 e R$3.367,00. Para gastronomia, são 35 vagas, pagando entre R$1.608,00 e R$3.367,00.

Para telemarketing, são 25 vagas abertas. As empresas pedem ensino médio completo, mas não é necessário ter experiência. Os salários variam de R$1.518 a R$1.990. Também há oportunidades para leituristas e entregadores de contas que moram em bairros como Vila Mariana, Conceição, Tucuruvi, Pirituba e Centro. É necessário ter ensino fundamental e comprovar residência na região. Os salários variam de R$1.934 a R$2.132, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição e cesta básica.

Na saúde, estão disponíveis 48 vagas para auxiliar de enfermagem, com exigência de seis meses de experiência hospitalar e Coren ativo. O salário é de R$2.033. A seleção está marcada para esta quarta-feira (3), às 8h30 e às 13h, no Cate Central.

Quem trabalha com TI encontra vagas no AvançaTech, parte do Cate voltada para o setor de tecnologia. Há oportunidades para gerente de projetos, analista de dados, arquiteto de soluções e analista de segurança da informação. Para participar, basta acessar o Portal Cate e seguir as orientações para cadastro e candidatura.