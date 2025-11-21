Agência Brasil Agências da Previdência Social estão funcionando nesta sexta (21)

O feriado nacional do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, caiu em uma quinta-feira neste ano, possibilitando ponto facultativo para esta sexta (21). Por causa do feriado prolongado, o funcionamento de alguns serviços podem ser afetados.

Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) segue fechada no dia 21, com a retomada dos atendimentos presenciais na segunda-feira (24). Confira o que abre e o que fecha.

Unidades de saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Já os postos de saúde seguem programação de acordo com cada município. Nesta sexta, os postos das Clínicas e de Osasco, ambas em São Paulo, estarão abertos das 8h às 16h. Os postos de doação de Barueri e do Dante, também no estado, não funcionarão.

No Rio de Janeiro, centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação não abrem neste dia 21, considerado ponto facultativo. Cada município brasileiro tem um próprio esquema de funcionamento, e deve ser conferido nos portais das prefeituras.

Poupatempo

Após fechar no feriado, o atendimento presencial é retomado normalmente nos postos do Poupatempo em São Paulo, tanto na sexta quanto no sábado (22). No Rio de Janeiro, o serviço não funciona.

Um decreto municipal na cidade determina ponto facultativo em todas as repartições públicas da capital fluminense.

Serviços

As agências dos Correios de todo o país abrem normalmente nesta sexta, após fechar para o feriado na quinta. No sábado (22), haverá atendimento normal nas agências que operam neste dia da semana.





As agências bancárias também voltam a abrir neste dia 21 com expediente normal, bem como as agências da Previdência Social, que fecharam apenas no feriado.

No comércio, a decisão é do empregador se vai aderir ao feriado prolongado ou não. Os demais serviços funcionam de acordo com as regras dos municípios.

INSS

Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, as Agências da Previdência Social (APS) de todo o Brasil estiveram fechadas por conta do feriado nacional. O atendimento humano da Central 135 também foi suspenso, funcionando apenas o atendimento eletrônico.

Porém, o funcionamento das agências e da Central volta ao normal nesta sexta-feira (21).