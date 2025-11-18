Reprodução/ INSS INSS fará devolução de descontos indevidos

O Governo Federal inicia nesta quarta-feira (19) o processo para que herdeiros e pensionistas solicitem a devolução de valores descontados indevidamente por entidades, entre março de 2020 e março de 2025, nos benefícios de segurados já falecidos.

Ao todo, cerca de 800 mil pessoas que morreram tiveram cobranças de entidades associativas em seus benefícios.

Confira como solicitar a devolução dos descontos indevidos:

Pensionistas (benefícios de pessoas falecidas que geraram Pensão por Morte)

Para os pensionistas, o titular da Pensão por Morte deve pedir a devolução pelo Meu INSS, pela Central 135, pelo PrevBarco ou em uma agência dos Correios. O valor será dividido entre todos os beneficiários da pensão.









Herdeiros (Benefícios de pessoas falecidas que não geraram Pensão por Morte)



Para que os herdeiros realizem a solicitação da devolução dos valores, é necessário que o INSS reconheça a condição de herdeiro.

Dessa forma, basta entrar no Meu INSS, acessar “Consultar Descontos de Entidades Associativas”, selecionar “Consultar Descontos – Benefício de Pessoa Falecida – para o Sucessor ou Herdeiro” e clicar em “Pedir Análise”.

Será necessário anexar documentos que comprovem a condição de sucessor/herdeiro: escritura Pública ou Alvará Judicial com autorização expressa para contestar o processo de ressarcimento em nome dos sucessores, documento de identificação e comprovante de endereço do solicitante.

Se precisar de apoio, o atendimento está disponível pelo telefone 135.

Havendo a comprovação da condição de herdeiro, já é possível solicitar a devolução dos descontos indevidos pelo Meu INSS, Central 135, Correios ou PrevBarco.

No Meu INSS, o beneficiário deve acessar a parte de "Consultar Pedidos", localizar o pedido "Cadastrar Sucessor/Herdeiro - Descontos de Entidades Associativas e seguir para o botão "Consultar Descontos de Entidades Associativas".

É importante conferir os descontos e indicar quais não foram autorizados. Depois é só preencher as informações solicitadas e selecionar “Enviar Declaração”. O valor da restituição será dividido entre todos os sucessores ou herdeiros habilitados.