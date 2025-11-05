Reprodução/The Economist Sede do Congresso dos EUA

A paralisação do governo dos Estados Unidos já é a mais longa da história do país. O chamado "shutdown" chegou ao 36º dia nesta quarta-feira (05), com bloqueios em órgãos federais que já impactaram a economia do país em cerca de US$ 7 bilhões ( R$ 37,8 bilhões).

O impasse sobre o orçamento está travado no Congresso americano, uma vez que democratas e republicanos não chegam a um acordo. Com isso, o shutdown já superou o recorde anterior de 35 dias de paralisações entre 2018 e 2019, no primeiro governo Trump.

Impactos na economia

Desde que as contas do governo foram travadas, milhões de norte-americanos estão sem receber benefícios, e cerca de 1,4 milhão de servidores federais continuam sem pagamento, mesmo com muitos deles ainda trabalhando. As informações foram divulgadas na imprensa local pela CNN.

Tradicionalmente, os efeitos econômicos de shutdowns costumam ser passageiros, revertidos assim que o governo retoma suas atividades. Desta vez, a paralisação que iniciou em 1º de outubro está provocando um impacto significativo na maior economia do mundo.

Os impactos são mais amplos do que os registrados em 2018, quando o shutdown atingiu apenas 10% dos gastos públicos. Desta vez, a paralisação envolve 100% das verbas federais e, segundo a CNN, pode influenciar diretamente o crescimento do PIB dos Estados Unidos.

Impasse no Congresso

O shutdown foi decretado após o Congresso estadunidense não aprovar o orçamento para 2026. A proposta, defendida pelos congressistas republicanos, não alcançou os 60 votos necessários para aprovação. A base do governo mantém a maioria no Senado, com 53 cadeiras, mas precisam de votos dos democratas para avançar com pautas.





Os democratas pressionam pela prorrogação de subsídios na saúde, causando um impasse que parece não ter previsão para o fim.

Diversas áreas do setor público seguem sem funcionar ou com operações reduzidas, como um programa de assistência alimentar, impactando mais de 42 milhões de beneficiários.