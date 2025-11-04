Reprodução Conduzido pela leiloeira oficial Sandra de Fátima Santos, o certame está aberto até 14 de novembro

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realiza um leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas em Betim, Minas Gerais.

Os imóveis, avaliados em mais de R$ 2 milhões, poderão ser arrematados com até 50% de desconto sobre o valor de mercado.

Conduzido pela leiloeira oficial Sandra de Fátima Santos, o certame está aberto até 14 de novembro.

De acordo com a Senad, todo o valor arrecadado será destinado ao Funad (Fundo Nacional Antidrogas).

O órgão é responsável por financiar políticas públicas de enfrentamento ao tráfico e ações de prevenção, tratamento e reinserção social.

O primeiro imóvel, localizado na Rua Conceição Rosa Lima (antiga Rua Castro Alves), no bairro Horto, está avaliado em R$ 1,010 milhão e tem lance inicial de R$ 505 mil.

Registrado sob as matrículas nº 100330 e 100331 no Cartório de Registro de Imóveis de Betim, o terreno possui 720 metros quadrados e uma área construída de 397,74 metros quadrados.

O segundo bem, também no bairro Horto, está avaliado em R$ 1,28 milhão, com lance inicial de R$ 640 mil.

Com matrícula nº 100335, o imóvel tem 360 metros quadrados de terreno e 404 metros quadrados de área construída, composta por seis apartamentos de dois quartos, todos com garagem.

Os interessados podem participar do leilão e registrar lances pelo site da leiloeira. Informações complementares estão disponíveis pelo e-mail sandrasantosleiloes@gmail.com.br.





Combate ao tráfico de drogas

Segundo a Senad, a venda de bens apreendidos tem o objetivo de converter patrimônios obtidos com atividades criminosas em recursos públicos voltados ao combate às drogas.

Parte dos valores é direcionada ao fortalecimento das forças de segurança, enquanto o restante financia programas sociais e políticas de prevenção em todo o país.