FreePik Aumento nas passagens? Preço do combustível de aviões cresce 1,4%

A Petrobras anunciou um reajuste médio de 1,4% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras, com vigência a partir deste sábado (1). O aumento representa R$ 0,05 por litro em relação ao valor praticado no mês anterior.

Apesar da alta, a estatal destacou em nota ao Portal iG que, no acumulado de 2025, ainda há redução de 2,4% no preço do combustível, o equivalente a R$ 0,09 por litro em comparação com o valor cobrado em dezembro de 2024.

Desde dezembro de 2022, a Petrobras informou que reduziu os preços do QAV em 31%, o que corresponde a uma queda de R$ 1,58 por litro. Quando considerada a inflação do período, a redução acumulada chega a 39,3%.

O querosene de aviação é utilizado principalmente em aviões comerciais e executivos e é vendido pela Petrobras exclusivamente às distribuidoras, que são responsáveis por levar o produto até os aeroportos e realizar o abastecimento das aeronaves.





A empresa reforçou que o mercado brasileiro de QAV é aberto à livre concorrência, sem restrições legais, regulatórias ou logísticas que impeçam outras companhias de atuarem como produtoras ou importadoras do combustível.

O reajuste ocorre em um momento de atenção do setor aéreo, já que o custo do combustível é um dos principais componentes do preço das passagens e pode influenciar diretamente os valores cobrados pelas companhias aéreas nos próximos meses.