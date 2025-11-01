Reprodução/Flickr/cop30amazonia Belém ganha novo porto e moderno terminal aeroportuário.

A nove dias do início da COP30, a capital do Pará inaugura, neste sábado (1), as obras de reforma do Porto de Outeiro e as de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém.



Leia mais notícias sobre as obras para a conferência: Belém está pronta para receber 60 mil visitantes na COP30?

Entenda as mudanças

O projeto de Outeiro contou com a instalação de novas estruturas para amarrar barcos, os dolphins, 10 pontes metálicas, ampliação do píer de 261 metros para 716 metros, passando a ter a capacidade de deslocamento de 40 mil toneladas dobrada para 80 mil. Segundo o governo, as obras tiveram investimento total de R$ 233 milhões .

As mudanças devem auxiliar a exportação de minérios, grãos e derivados da indústria alimentícia e energética.

No aeroporto foram investidos R$ 450 milhões em um terminal renovado, que teve a capacidade de atendimento quase dobrada: passa de 7.7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano.





Entre as melhorias estão a triplicação da área de embarque, novos sistemas de climatização, modernização do pátio de aeronaves e do balizamento noturno e implantação de tecnologias de auxílio à navegação aérea.

O aeroporto também passa a contar com uma sala multissensorial voltada para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que exigem ambiente controlado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará dos eventos de entrega das duas as obras.

A COP30 será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025. A expectativa é que o evento atraia cerca de 60 mil visitantes para a capital paraense, entre delegados, jornalistas e turistas.



