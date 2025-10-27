Divulgação/HC Investimentos Ibovespa fecha em alta

O índice Ibovespa encerrou a segunda-feira (27) em 146.969,10 pontos, uma alta de 0,55% e nova máxima histórica. O dólar comercial, por outro lado, caiu 0,42% e fechou a R$ 5,37 frente ao real.

A valorização ocorreu devido ao otimismo do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, realizado no domingo (26) em Kuala Lumpur, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático ( ASEAN).

Acordos e discursos que impulsionam o mercado

Durante o encontro, Lula e Trump discutiram, entre outros temas, as tarifas impostas pelos EUA às exportações brasileiras.

Em declarações, Lula afirmou que não há motivos para desavenças e pediu a suspensão imediata do chamado “tarifaço” , enquanto avaliam caminhos para negociações bilaterais futuras.

A reunião dos presidentes também marcou o primeiro encontro após o rápido diálogo na Assembleia Geral da ONU, em setembro.





O ministro em exercício e chefe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, considerou a reunião como um passo importante para destravar as negociações sobre tarifas, investimentos e cooperação econômica entre os dois países.

O mercado global também reagiu de forma positiva às sinalizações de aproximação entre Estados Unidos e China.

Às vésperas do encontro entre os presidentes, previsto para quinta-feira (30), Trump acenou com a possibilidade de aliviar as tensões comerciais, o que foi suficiente para elevar a confiança dos investidores.

Indicadores e volume de negociação

Segundo dados da B3, o Boletim Focus também sinaliza um ambiente econômico mais favorável, com as projeções de inflação para 2025 se aproximando do teto da meta.

O relatório, que reúne as expectativas do mercado financeiro, revisou a alta do IPCA para 4,56% tanto neste ano quanto no próximo, uma redução em relação aos 4,70% estimados na semana anterior.

A meta oficial de inflação definida pelo Banco Central (BC) tem centro de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A revisão ocorre após o IPCA-15 de outubro registrar avanço menor do que o previsto, de 0,18%, levando o acumulado em 12 meses a 4,94%.

Ibovespa

No embalo do otimismo dos mercados, o Ibovespa chegou a renovar seu recorde intradiário chegando a atingir 147.976,99 pontos na máxima histórica e encerrou em 146.173,72 pontos na mínima do dia. O giro financeiro somou R$ 16,8 bilhões.

Dólar

O bom humor global e o cenário doméstico favorável impulsionaram o real. O dólar comercial recuou 0,42% ao final da sessão, sendo negociado a R$ 5,37.

Bolsas de NY

A melhora no clima comercial global impulsionou os índices de Wall Street, com o S&P 500 alcançando um novo patamar histórico ao superar pela primeira vez a marca dos 6,8 mil pontos.

Segundo o B3, a onda de positivismo, porém, ainda será testado ao longo da semana, que traz decisões-chave do Federal Reserve sobre juros e a divulgação dos balanços das Big Techs.

Dessa forma, o S&P 500 avançou 1,23%, o Nasdaq ganhou 1,86% e o Dow Jones registrou alta de 0,71%.