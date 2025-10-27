Instagram/Reprodução Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos registrou mais de 2.7 mil voos atrasados em todo o território norte-americano nesta segunda-feira (27), no 27º dia de paralisação do governo federal, o chamado ‘shutdown'.

No domingo (26), o número de atrasos ultrapassou 8 mil voos e as ausências de controladores de tráfego aéreo aumentaram.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, disse que a FAA enfrentou problemas com a equipe de controle de tráfego aéreo em 22 locais já no sábado (25).

Ainda segundo ele, outras faltas devem levar a mais atrasos e cancelamentos de voos nos próximos dias.



O site de rastreamento de voos FlightAware apontou 8 mil atrasos de voos até as 23 horas do domingo, um aumento em relação aos cerca de 5.3 mil de sábado.



Desde 1º de outubro, quando começou a paralisação, os atrasos se mantém acima da média.



A Southwest Airlines teve 45%, ou 2 mil voos atrasados no domingo, enquanto a American Airlines teve quase 1.2 mil, ou um terço de seus voos atrasados, de acordo com a FlightAware.



A United Airlines teve 24%, ou 739 voos, atrasados, e a Delta Air Lines teve 610 voos, ou 17%, atrasados.



De acordo com a imprensa norte-americana, cerca de 13 mil controladores de tráfego aéreo e 50 mil agentes da TSA (Administração de Segurança dos Transportes) trabalham sem remuneração.



O aumento dos atrasos e cancelamentos de viagens aéreas está dificultando a vida dos norte-americanos, o que poderia pressionar os parlamentares a romper o impasse orçamentário que levou à paralisação.



Crise deve se agravar



O governo Trump já alertou que as interrupções nos voos aumentarão à medida que os controladores perderem seu primeiro pagamento integral, nesta terça-feira (28).







Os controladores de tráfego aéreo receberam, há duas semanas, um pagamento de 90% de seu salário normal. Mas o dia de pagamento amanhã será o primeiro período de pagamento somente pelo trabalho em outubro.



A FAA tem déficit de cerca de 3.5 mil controladores de tráfego aéreo e muitos deles estavam trabalhando horas extras obrigatórias e semanas de seis dias, mesmo antes da paralisação.



Não há previsão para o fim da paralisação governamental nem anúncio de medidas emergenciais para minimizar os impactos no sistema de transporte aéreo caso a situação se prolongue.

