Reprodução/ Freepik Bandeira da União Europeia

A Comissão Europeia apelou, nesta quinta-feira (23), pelo fim do horário de verão. As informações são da agência de notícias AFP.

O sistema de alternância entre horário padrão e horário de verão foi adotado na década de 1980 para reduzir o consumo de energia durante a crise do petróleo.

A atual diretiva da União Europeia que regula as mudanças de horário sazonais exige que os países europeus mudem para o horário de verão no período do último domingo de março e retornem ao horário padrão no último domingo de outubro.

Em 2018, a Comissão Europeia sugeriu o fim da mudança de horário em uma ampla consulta pública, na qual 84% dos quase 4 milhões de participantes se manifestaram a favor da abolição, sendo a proposta posteriormente aprovada pelo Parlamento.





Os defensores do fim da mudança de horário destacam que a mudança de horário impacta negativamente a saúde e nos acidentes de trânsito, além de gerar uma economia de energia modesta, devido ao uso generalizado de iluminação de baixo consumo.

Apesar da aprovação, a medida nunca foi implementada, pois os 27 países da União Europeia não chegaram a um consenso comum sobre a proposta legislativa.

Questão volta à tona

Com a mudança dos horários nos relógios prevista para este final de semana na europa, a questão voltou à tona em debate no Plenário de Estrasburgo.

“Chegou a hora de pôr fim à mudança de horário” , afirmou o Comissário de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, reforçando que a Comissão Europeia mantém o empenho na causa.

A Comissão Europeia pediu uma nova análise para fortalecer a proposta de acabar com a mudança de horário. Na segunda-feira (20), a Espanha também reforçou o pedido de abolição durante uma reunião de ministros da Energia.