Agência SP Agentes da Polícia Penal

A Polícia Penal do Estado de São Paulo divulgou, nesta sexta-feira (10), o edital do concurso público para a contratação de 1.100 agentes. O salário inicial é de R$ 4.695,60, com benefícios, podendo chegar a R$ 10.502,23 ao final da carreira.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP https://www.institutoaocp.org.br entre 3 de novembro e 8 de dezembro, a taxa de inscrição é de R$ 122,17.

Para concorrer, os candidatos precisam ter entre 18 e 35 anos, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tipo B e diploma de ensino superior. O edital também proíbe tatuagens que atentem contra os valores da corporação, garantindo que a imagem do agente esteja alinhada com a função.

Como é a prova?

A prova objetiva será aplicada em 8 de fevereiro de 2026, em oito cidades: São Paulo, Campinas, Bauru, Sorocaba, Taubaté, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Ela contará com 50 questões de múltipla escolha, distribuídas em 20 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 15 de Conhecimentos Gerais, abordando História, Geografia, Atualidades, Informática e noções de Direito. O objetivo é avaliar de forma ampla a formação acadêmica e o raciocínio lógico do candidato.

















O concurso terá quatro etapas eliminatórias: prova objetiva; teste de aptidão física e aferimento de estatura; avaliação psicológica; e investigação social, que inclui a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada. O Teste de Aptidão Física exige barra fixa, abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos, com critérios específicos de aprovação.

A profissão

A carreira de agente penal oferece estabilidade, benefícios e oportunidades de crescimento profissional, além de envolver atividades essenciais para a segurança pública, como a custódia e acompanhamento de presos, prevenção de conflitos e manutenção da ordem em unidades prisionais.