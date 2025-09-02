Reprodução: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil IRPF 225

A Secretaria da Receita Federal do Brasil informou nesta segunda-feira (2) a conclusão antecipada do pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física( IRPF) referentes às declarações de 2025 entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências.

Com isso, os contribuintes que entregaram a declaração de IR dentro dos requisitos e nao caíram na "malha fina" já receberam suas restituições, mesmo com a previsão inicial de liberação em cinco lotes.

Embora o Ato Declaratório Executivo RFB nº 1, de 12 de março de 2025, previsse a liberação entre os meses de maio a setembro, a eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto de 2025.

Segundo a Receita Federal, até o momento, somente neste ano, foi pago um montante de R$ 36.690.346.875 em restituições de IRPF apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.





Os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página oficial da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal) e clicar em "Meu Imposto de Renda" para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”.

Se alguma pendência na declaração for identificada é possível retificar a declaração corrigindo as informações que estejam incorretas.

A Receita Federal ainda informa que a antecipação no pagamento das restituições reforça o compromisso com a modernização de seus sistemas, agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária e da justiça fiscal.