Reprodução/PlayStation PlayStation 5 teve aumento no número de vendas neste ano

A Sony, empresa japonesa criadora do PlayStation 5 (PS5), divulgou nesta quinta-feira (07) um relatório com o número de vendas gerais de seu principal videogame. Desde o lançamento em 2020, o PS5 já teve 80,3 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo.

Também é a primeira vez, desde o lançamento, que o PS5 teve mais usuários ativos do que no PlayStation 4. O videogame foi o mais vendido em 2024 na Europa, segundo a desenvolvedora.

Relatório divulgado

Os dados sobre o PlayStation 5 e de outros produtos da Sony, como jogos, filmes e músicas, foram divulgados em um relatório com as "informações complementares sobre os resultados financeiros consolidados do primeiro trimestre encerrado em 30 de junho de 2025", da qual o iG teve acesso.

O balanço mostra que a venda de jogos também cresceu, com 65,9 milhões unidades para PS5 e PS4 neste último trimestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 12,3 milhões de jogos. Em franquias exclusivas da marca, foram 6,9 milhões de unidades vendidas.





Aumento de vendas

A Sony registrou crescimento de 8% em sua divisão de jogos e serviços de rede no trimestre. As vendas resultaram em um lucro de 127%. O número de usuários ativos na PlayStation Network também subiu, alcançando 123 milhões. São cerca de sete milhões a mais que os 116 milhões registrados no mesmo período do ano fiscal anterior.

Apenas no recorte dos três meses, a empresa comercializou 2,5 milhões de unidades do PlayStation 5, alta de 4% na comparação anual. Já nas vendas de software, 83% foram de downloads digitais de jogos completos, participação que cresceu três pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024.