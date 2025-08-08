Reprodução/Cleiton Thiele Nova ferrovia conecta capital à Gramado, no Rio Grande do Sul

Um novo projeto ferroviário, que pretende conectar Porto Alegre a Gramado em apenas uma hora, foi divulgado nesta quinta-feira (07) pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). O anúncio foi feito no Palácio Piratini, sede do Executivo gaúcho.

A linha vai cruzar 19 cidades da região metropolitana e da serra, ligando a capital com um dos destinos turísticos mais visitados do país. A ideia é oferecer uma nova alternativa mais rápida e sustentável ao transporte rodoviário.

Conheça o projeto

A proposta prevê um investimento de R$ 4,5 bilhões da iniciativa privada, vinda da SulTrens. Em troca, a empresa responsável pela obra recebe a concessão da ferrovia por 99 anos, um dos maiores acordos de infraestrutura do Rio Grande do Sul.

O projeto inclui 27 cruzamentos da ferrovia com rodovias, 15 pontos e viadutos e nove túneis. A nova linha deve sair da região do Aeroporto Salgado Filho.

A previsão de início da operação é de sete anos, com a geração estimada de 6.747 empregos diretos na obra, com outros quase 16 mil indiretos, totalizando cerca de 22 mil postos de trabalho.

“Esse investimento privado só se viabiliza porque o Rio Grande do Sul virou a chave. Hoje, temos um Estado com estabilidade fiscal, capacidade de investimento público e segurança jurídica para atrair o empreendedorismo” , destacou Eduardo Leite.

Municípios impactados

O novo modal ligará a capital a Gramado, direto, passando por 19 municípios, com área de influência em 22: Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos, Sapiranga, Araricá, Parobé, Taquara, Morro Reuter, Nova Hartz, Igrejinha, Picada Café, Santa Maria do Herval, Três Coroas, Gramado e Canela.





As estações de saída e chegada pretendem estar localizadas a cerca de 700m do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e na Av. Das Hortênsias, entre Gramado e Canela.

Após o anúncio do projeto, os próximos passos incluem a emissão das licenças da obra, que serão analisadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado.