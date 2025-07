Shealah Craighead/Casa Branca Trump anunciouno Salão Oval, na Casa Branca

Senadores brasileiros que viajaram a Washington alertaram nesta quarta-feira (30) que, além do tarifaço, o Brasil pode sofrer sanções dos Estados Unidos devido à sua relação comercial com a Rússia.

A comitiva, que está nos Estados Unidos para tentar debater o tarifaço com o Congresso e o setor privado, afirmou que parlamentares norte-americanos pretendem aprovar, nos próximos 90 dias, uma lei que prevê sanções automáticas a países que fazem negócios com o governo de Vladimir Putin.

"Há outra crise pior que pode nos atingir em 90 dias", afirmou o senador Carlos Viana (Podemos-MG). "Tanto republicanos quanto democratas foram firmes em dizer que vão aprovar uma lei que cria sanções automáticas para todos os países que fazem negócios com a Rússia", completou.

Segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), os deputados norte-americanos veem as importações de combustíveis e equipamentos russos como um estímulo à continuidade da guerra na Ucrânia.

"Eles estão preocupados em acabar com a guerra, e acham que quem compra da Rússia dá munição para a guerra continuar", afirmou.

Ainda nesta quarta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sanções contra a Índia pelo mesmo motivo: acordos de compra de energia e equipamentos militares da Rússia.







"Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são altíssimas, entre as mais altas do mundo, e eles têm barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e incômodas do que qualquer país", afirmou o republicano em uma publicação no Truth Social.



Trump afirmou, ainda, que a Índia "sempre comprou a grande maioria de seus equipamentos militares e de energia da Rússia, juntamente com a China", e criticou o fato de o comércio continuar mesmo em meio à guerra.

"Tudo isso não é bom! A Índia, portanto, pagará uma tarifa de 25% mais uma multa pelo citado acima, começando a partir de 1º de agosto", completou o republicano.