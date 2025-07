Reprodução Lotomania deu prêmio até para quem não acertou nada

Uma aposta de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais, faturou R$ 203.374,85 no concurso 2802 da Lotomania, realizado nesta segunda-feira (28), ao não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Segundo as regras da modalidade, o prêmio também é pago ao apostador que errar todos os números. A aposta mineira foi a única a atingir esse feito no concurso.

O prêmio principal da Lotomania, estimado em R$ 14,7 milhões, acumulou. Ninguém acertou as 20 dezenas. Com isso, o valor previsto para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira (30), é de R$ 16 milhões.

Números sorteados no concurso 2802

83 – 75 – 49 – 39 – 80 – 95 – 22 – 27 – 65 – 74 – 98 – 60 – 79 – 92 – 77 – 13 – 99 – 10 – 87 – 14.

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 16 apostas ganhadoras, R$ 25.421,86

18 acertos: 115 apostas ganhadoras, R$ 2.210,60

17 acertos: 1138 apostas ganhadoras, R$ 223,39

16 acertos: 6807 apostas ganhadoras, R$ 37,34

15 acertos: 27082 apostas ganhadoras, R$ 9,38

0 acerto: 1 aposta ganhadora, R$ 203.374,85 (de São Sebastião do Paraíso-MG)

Como funciona a Lotomania

A Lotomania é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. O valor da aposta é fixo: R$ 3,00. O jogador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis e são premiadas as apostas com 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou 0 acertos.

Há opção de jogar com a Surpresinha, que é a aposta feita de forma automática e aleatória.





Os sorteios acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.