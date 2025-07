Reprodução/Instagram Patrick costumava gravar vídeos mostrando sua rotina na profissão de gari





Um gari da Prefeitura de São Gonçalo foi demitido após publicar um vídeo criticando o reajuste de apenas R$ 0,20 no valor do vale-alimentação. A gravação foi feita na base da Força Ambiental, em Rio do Ouro, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O vídeo tomou grandes proporções rapidamente e repercutiu nas redes sociais.

Identificado como Patrick, o trabalhador usou as redes para denunciar que a demissão teria ocorrido por conta de uma transmissão ao vivo que fez para questionar o reajuste. No vídeo, ele afirma que o desligamento foi motivado por sua reclamação e aponta falta de transparência da chefia. "O certo não prevalece. Estão me mandando embora pela live que eu fiz, e ninguém vai aparecer aqui para me dar uma satisfação" , desabafa.

Durante o registro, Patrick também critica o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), mencionando que já havia recebido elogios do próprio gestor pelo seu trabalho nas ruas. “Não estou roubando, não estou matando. E mesmo assim, estão me mandando embora só porque falei o que penso” , afirmou.

O gari, que costumava compartilhar vídeos sobre a rotina da profissão, questionou o fato de ter sido afastado por liderar uma crítica que, segundo ele, chegou a ser compartilhada por outros colegas. “Se me mandaram embora, vão ter que mandar geral que está com vídeo na internet”.

O vídeo viralizou nas redes sociais, com mensagens de apoio e revolta por conta do caso. Além disso, Patrick chegou a receber novas propostas de emprego horas após relatar o caso.

A reportagem do Portal iG entrou em contato com a Prefeitura de São Gonçalo, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.