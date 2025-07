Marcello Casal Jr/Agência Brasil O empréstimo consignado continua sendo um importante aliado para os brasileiros que precisam pagar suas contas

A contratação de um empréstimo consignado virou a saída que muitos brasileiros encontraram para pagar as contas quando o bolso aperta.

É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL): 14% dos entrevistados recorreram à modalidade nos últimos 12 meses para quitar outras dívidas (25%), contas do dia a dia (18%) e despesas médicas (15%).

Nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício do contratante. Os juros costumam ser mais baixos, já que a previsibilidade do pagamento automático traz mais segurança à instituição financeira. Por outro lado, parte da renda mensal fica comprometida por meses ou até anos, o que pode apertar o orçamento.

Segurança financeira

Para Rubens Neto, representante da Crédito Popular, o empréstimo consignado tem ganhado espaço por ter juros mais baixos e ser uma opção segura tanto para quem pega quanto para quem empresta o dinheiro.

"A ampliação da oferta de produtos financeiros e a digitalização dos serviços também têm facilitado o acesso a essa modalidade, tornando-a cada vez mais comum entre os consumidores" , aponta Rubens.

Essa expansão da oferta também foi apontada na pesquisa da CNDL: a modalidade já é contratada tanto via bancos digitais (45%) quanto via instituições tradicionais (43%). Outro ponto abordado é a maior adesão entre a população mais madura e trabalhadores CLT.

Para Rubens Neto, isso "pode acontecer por conta de uma maior responsabilidade financeira entre a faixa etária (...) Dessa forma, há uma sensação de tranquilidade maior".

Mesmo sendo uma saída para muitas famílias, o crédito consignado precisa de planejamento. Segundo a pesquisa da CNDL, 76% dos entrevistados disseram que, antes de fechar o empréstimo, avaliaram se conseguiriam pagar as parcelas. Para Rubens Neto, essa análise é muito importante para que o empréstimo não atrapalhe a vida financeira e se torne mais uma dívida.

"É essencial avaliar a real necessidade do empréstimo e verificar se o valor das parcelas cabe no orçamento antes de fechar negócio. O crédito consignado é uma ferramenta acessível para quem precisa reorganizar as finanças ou realizar um projeto pessoal. No entanto, a educação financeira é fundamental para evitar o endividamento. Por isso, indico que busquem informações detalhadas e esclareçam todas as dúvidas antes de assinar qualquer contrato" , orienta Rubens.

O consignado pode ser uma boa opção, por exemplo, para quitar uma dívida mais cara, como o rotativo do cartão de crédito ou o cheque especial, ou ainda para quem precisa resolver um imprevisto de saúde ou evitar atrasos em contas básicas.

De acordo com o levantamento da CNDL, a maioria (76%) dos entrevistados está em dia com as parcelas dos empréstimos, mas 16% admitem estar inadimplentes, com média de quatro prestações em atraso, o que reforça a necessidade de planejamento.

Ainda segundo a pesquisa, nos últimos três meses, 27% dos entrevistados tentaram contratar algum tipo de empréstimo. Apenas 16% conseguiram, especialmente entre os mais velhos, e 11% tiveram o pedido negado. O principal motivo da recusa foi o nome sujo (48%), seguido de solicitações acima da capacidade de pagamento (13%).





Pesquisa CNDL

A pesquisa da CNDL foi realizada entre os dias 2 e 10 de janeiro de 2025, com 643 internautas maiores de 18 anos residentes nas capitais brasileiras. O levantamento foi feito pela internet e os dados foram ponderados para representar o perfil da população dessas regiões. A margem de erro é de 3,86 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.