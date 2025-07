drserg / Shutterstock Larry Ellison





Larry Ellison já foi considerado um outsider (investidor) no Vale do Silício. Sem diploma universitário, com um temperamento muitas vezes descrito como arrogante e uma trajetória cheia de apostas arriscadas, ele contrariou todas as expectativas, e hoje é o segundo homem mais rico do planeta, superando Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. À frente dele, apenas Elon Musk.

Aos 80 anos, Ellison é o cérebro por trás da Oracle, gigante dos bancos de dados corporativos. Em julho de 2025, viu sua fortuna disparar com a alta nas ações da empresa, impulsionada pelo boom da inteligência artificial. Segundo o ranking da Bloomberg, sua riqueza ultrapassou os US$ 250 bilhões (R$ 1.387.062.500.000), e em algumas estimativas, chegou a quase US$ 276 bilhões (R$ 1.531.317.000.000).

O que explica a ascensão vertiginosa é a aposta certeira em infraestrutura de nuvem para IA. Enquanto concorrentes se dividiam entre consumidores e empresas, a Oracle consolidou-se como parceira de grandes projetos, incluindo um supercentro de dados para a OpenAI , chamado Stargate . Só em junho, as ações da empresa saltaram 32%.

Da infância no Bronx à criação da Oracle

Lawrence Joseph Ellison nasceu em 1944, no bairro do Bronx, em Nova York. Filho de mãe solo, foi adotado aos nove meses por tios em Chicago. Cresceu em um lar modesto e, apesar da inteligência precoce, nunca se adaptou à vida acadêmica. Abandonou a Universidade de Illinois e depois a de Chicago, preferindo trabalhar como programador autodidata.

Nos anos 1970, atuando na empresa de tecnologia Ampex, Ellison conheceu dois colegas com quem fundaria a Software Development Laboratories, que mais tarde se tornaria a Oracle.

Inspirado em um artigo da IBM sobre bancos de dados relacionais, Ellison viu ali uma oportunidade: criar um sistema de armazenamento de informações mais eficiente e poderoso.

Com uma abordagem agressiva, a Oracle rapidamente se tornou referência mundial em soluções para empresas e governos. A companhia cresceu comprando rivais, expandindo produtos e conquistando clientes como a CIA, grandes bancos e multinacionais.

Luxos, ilha particular e iates

Ellison nunca escondeu sua paixão por luxo. Em 2012, comprou 98% da ilha de Lanai, no Havaí, por cerca de US$ 300 milhões (R$ 1.664.475.000). Lá, investiu em projetos sustentáveis, infraestrutura de alto padrão e transformou a região em um paraíso de tecnologia limpa e exclusividade.

Também é dono de imóveis de luxo na Califórnia e na Flórida, aviões particulares e iates gigantescos, como o lendário Rising Sun. Fora dos negócios, mantém interesse especial por tênis: é proprietário do Indian Wells Tennis Garden e do torneio BNP Paribas Open, considerado o “quinto Grand Slam”.

O novo foco: inteligência artificial e filantropia

Desde que deixou o cargo de CEO da Oracle em 2014, Ellison passou a se dedicar mais à inovação tecnológica e à filantropia. Em 2023, fundou o Ellison Institute of Technology , com sedes nos Estados Unidos e em Oxford, focado em pesquisas de IA, saúde, agricultura sustentável e energia limpa.

Embora tenha aderido ao Giving Pledge , compromisso de bilionários em doar parte de suas fortunas, Ellison tem sido mais discreto na prática. Recentemente, no entanto, anunciou que pretende redirecionar bilhões de dólares ao instituto, como forma de legado duradouro.





Um outsider no topo do mundo

Apesar da idade avançada, Ellison continua ativo na Oracle como presidente do conselho e diretor de tecnologia. Seu estilo combativo, sua ambição sem limites e sua capacidade de prever tendências o colocaram novamente no centro da revolução digital, agora, com foco na inteligência artificial.

Mais do que um bilionário excêntrico, Larry Ellison é um símbolo da persistência e reinvenção no setor de tecnologia. De programador autodidata a magnata global, sua história é uma lembrança de que, no mundo da inovação, ousadia e visão de longo prazo continuam sendo os ativos mais valiosos.