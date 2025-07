Reprodução Fábrica da Philco em Manaus, Amazonas





A Britânia Eletrodomésticos, empresa dona da marca Philco, demitiu 800 funcionários da fábrica de Manaus, que produz micro-ondas, televisores e aparelhos de ar condicionado. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (15) pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas.





A Philco confirmou as demissões e, em nota enviada ao jornal O Dia , atribuiu os cortes à queda nas vendas durante o período sazonal. Segundo a empresa, as projeções de crescimento para determinados itens não foram atingidas neste ano.

“Diante desse cenário, foi necessário realizar um ajuste no quadro de colaboradores” , declarou a companhia.

Redução de 30% no quadro de funcionários

De acordo com Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas, as dispensas atingem cerca de 30% dos funcionários da unidade da Philco em Manaus. Ele destacou que concorrentes do setor não adotaram medidas semelhantes.

Em nota publicada nas redes sociais, o sindicato informou que está em diálogo direto com a direção da empresa para alinhar um acordo coletivo de demissão, visando minimizar os danos causados e ampliar as garantias dos trabalhadores.





Entre as demandas, a classe quer manter o plano de saúde para o trabalhador demitido e seus dependentes e a oferta do cartão alimentação por um tempo determinado.

O Portal iG tenta contato com a Philco para saber se algum acordo será feito com o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.