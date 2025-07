Caio Barbieri O encontro teve como objetivo discutir os efeitos das tarifas comerciais





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(REPUBLICANOS), participou nesta terça-feira (15) de uma reunião com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e empresários de setores exportadores do estado.

O encontro teve como objetivo discutir os efeitos das tarifas comerciais anunciadas recentemente pelo governo norte-americano.

Entre os setores representados estavam os de café, carne, citricultura, máquinas e equipamentos, sucroalcooleiro, energia, papel e celulose, aviação e transporte de cargas.

Empresários desses segmentos relataram possíveis impactos da elevação das tarifas nas exportações paulistas, com destaque para a perda de competitividade no mercado externo e eventuais efeitos nos preços de produtos importados dos Estados Unidos.

Durante a reunião, foram apresentados exemplos de como as novas medidas podem afetar a atividade econômica nos dois países. Representantes do setor produtivo mencionaram riscos para cadeias exportadoras e impactos sobre empregos gerados direta e indiretamente.

Tarcísio defendeu a manutenção do diálogo com o governo norte-americano e a ampliação de parcerias comerciais com os Estados Unidos.





Governo paulista soltou nota

Segundo o governo paulista em nota, o encontro também serviu para registrar a posição dos setores atingidos pelas tarifas e solicitar atenção às consequências econômicas das novas políticas comerciais.

A reunião ocorre em um momento de tensão diplomática após o anúncio das tarifas, que atingem produtos brasileiros com justificativas políticas.

Além disso, Tarcísio de Freitas tenta frear a queda da sua popularidade após se alinhar com o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que defendeu o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Confira a nota abaixo na íntegra:

“O Governo do Estado de São Paulo reuniu nesta terça-feira (15) o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, e empresários de setores da economia paulista que concentram a pauta de exportações, a exemplo do café, carne, citricultura, máquinas e equipamentos, sucroalcooleiro, energia, papel e celulose, aviação e transporte de cargas.

Durante o encontro, o governador Tarcísio de Freitas falou da importância do diálogo e estabelecimento de caminhos para fortalecer as parcerias da indústria paulista com os Estados Unidos. Os representantes do Estado, junto aos empresários, expuseram com exemplos o potencial impacto das novas tarifas, inclusive nos preços de produtos americanos. Foram colocadas também pelos empresários presentes as preocupações dos segmentos mais expostos aos impactos da elevação de tarifas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano.

O Governo do Estado de São Paulo reforça o seu compromisso com o produtor, empresários e agronegócio paulista, e fará todo esforço necessário para garantir o melhor desfecho ao setor produtivo, bem como seus milhões de empregos gerados direta e indiretamente.”