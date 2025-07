Rovena Rosa/Agência Brasil PMSP terá novo concurso público para cargos de soldado de 2ª classe

O governo de São Paulo autorizou, nesta terça-feira (15), a abertura de um novo concurso público para a Polícia Militar do Estado. São 4.400 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe, divididas em dois editais. A remuneração inicial é de até R$ 4.852,21.

A posse dos aprovados está prevista para os meses de maio e novembro de 2026, conforme a disponibilidade orçamentária.

Com a autorização publicada no Diário Oficial do Estado, a próxima etapa é definir a banca organizadora e, na sequência, a publicação dos editais. O último foi realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Inscrições e exigências para os candidatos

Ainda não há data para o início das inscrições, mas os interessados devem começar a se preparar. Para participar, será necessário ter ensino médio completo e CNH entre as categorias B e E.

Os candidatos também devem ter entre 17 e 30 anos e ter altura mínima de 1,55 m (mulheres) ou 1,60 m (homens).

Avaliação



Com base no último concurso, a probabilidade é que os candidatos passem pelas seguintes etapas de avaliação:

Prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha;

Redação dissertativa;

Teste de aptidão física;

Exames médicos e psicológicos;

Investigação social;

Análise de documentos.

A prova objetiva costuma cobrar conteúdos de português, matemática, informática, administração pública e conhecimentos gerais.





O que se sabe até agora sobre o concurso da PMSP