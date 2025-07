Reprodução/Guinness World Records Queijo espanhol bate recorde e é leiloado por R$ 230 mil

Um queijo azul espanhol da variedade Cabrales foi arrematado por 30 mil euros (cerca de R$ 175 mil) em um leilão nas Astúrias, norte da Espanha. O valor garantiu à peça o recorde mundial de queijo mais caro vendido em leilão, segundo o Guinness World Records.

Produzido pela queijaria Valfriu, o queijo premiado pesava cerca de 2,2 quilos e foi curado por 10 meses em uma caverna natural nos Picos de Europa, local com condições ideais de umidade e temperatura. A peça recebeu nota máxima no concurso anual de Cabrales, realizado no vilarejo de Arenas de Cabrales.

O comprador foi o restaurante El Llagar de Colloto, de Oviedo, conhecido por apoiar produtos artesanais da região. O recorde anterior, também de um Cabrales, era de 20.500 euros, estabelecido em 2019.

O que é o queijo Cabrales?

O Cabrales é um dos queijos mais tradicionais e emblemáticos da Espanha. Produzido com leite cru de vaca, ovelha ou cabra — ou uma mistura dos três — ele é curado por no mínimo dois meses em cavernas nas montanhas, onde se forma o fungo Penicillium, responsável pelas veias azul-esverdeadas e pelo sabor forte e picante.

A especiaria é reconhecida por seu sabor intenso, mofo natural, sendo protegido por Denominação de Origem

Com este novo recorde, o Cabrales reafirma seu lugar entre os produtos gourmet mais valorizados do mundo. A venda não só celebra a excelência da produção artesanal, como também fortalece a identidade cultural da região.

A cerimônia do leilão e o concurso aconteceram no tradicional Festival do Queijo Cabrales, que todos os anos atrai milhares de visitantes para o pequeno município de Cabrales.