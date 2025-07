Reprodução/ Nvidia Event Frame Jensen Huang, co-fundador e CEO da Nvidia













Fundada em 1993 e considerada uma gigante da Inteligência Artificial, a Nvidia atingiu o valor de mercado de US$ 4 trilhões (mais de R$ 21 trilhões na cotação atual), tornando-se a companhia mais valiosa do mundo e a primeira a alcançar essa marca.

Segundo o Financial Times, as ações da Nvidia registraram alta de 2,8% nesta quarta-feira (9), alcançando US$ 164,36(R$ 910). E subiram mais de 40% desde o início de maio.

Criado pelos engenheiros Jensen Huang e Chris Malachowshy, o grupo aposta alto na automação em diferentes segmentos da sociedade.









Os chips desenvolvidos pela companhia são utilizados por gigantes do setor, como Microsoft, Meta, OpenAI e Amazon.

I.A ''afetando profundamente a sociedade''

No continente americano, a empresa tem representação em oito países, segundo o site oficial: Argentina, Colômbia, Brasil, Mexico, Canada, Peru, Chile e Estados Unidos.

Na Europa, em 18, entre eles, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Bélgica e Espanha. E em sete na Ásia.

Em vários desses locais, a empresa realiza eventos o ano todo. O calendário atual tem 20 previstos até dezembro, em cidades como Seul (Coreia do Sul), Dubai (Emirados Árabes), Las Vegas (Estados Unidos).

Até esta sexta-feira (11), a empresa realiza um encontro em Berlim, na Alemanha, chamado ''Nós somos desenvolvedores''.

No portal, a empresa deixa claras suas pretensões e objetivos que considera estar alcançando.

''Nosso trabalho em AI e no metaverso está transformando as maiores indústrias do mundo e afetando profundamente a sociedade'', afirma, na página de apresentação.

I.A na Visa, Siemens e em outras mega empresas



A Nvidia lida com multinacionais de segmentos bem diversificados: cartões de crédito, eletrônicos, saúde são alguns exemplos.

E mais do que praticar o uso da I.A, a empresa faz questão de divulgar o que considera avanços para esses grandes clientes.

Em podcasts semanais disponibilizados no portal, os assuntos são abordados por especialistas das empresas e também por funcionários da Nvidia.

''Como a Visa está tornando os pagamentos mais seguros e inteligentes com IA''.

''Como a Siemens está levando a IA para as fábricas''.

''Como a Bristol Myers Squibb está acelerando o desenvolvimento de medicamentos com IA''.

Se algo se mexe, vai ser por meio de máquina

A ideia central da Nvidia passa por ''robotizar'' muitas das atividades diárias, segundo fica evidente no site.

''Tudo que se Move Será uma Máquina Autônoma. Robôs com tecnologia da NVIDIA estão em todos os lugares, desde a manufatura e agricultura até a segurança e os serviços domiciliares de saúde'', informa o site.

Jensen Huang resume o que fez e ainda pretende fazer na Nvidia:

"Nada faz eu me sentir mais orgulhoso do que as pessoas incríveis que fizeram da NVIDIA a empresa que ela é hoje. Juntos, continuamos impulsionando avanços em AI, HPC, games, design criativo, veículos autônomos e robótica."