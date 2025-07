Reprodução/Guinness World Records Queijo espanhol bate recorde e é leiloado por R$ 230 mil





Um queijo Cabrales maturado em uma caverna por 10 meses recebeu as melhores notas em uma competição na Espanha e entrou para o Guinness World Records ao ser leiloado por US$ 42.232 (R$ 230 mil). As informações são do UPI.

O queijo foi produzido pela queijaria Ángel Díaz Herrero e vendido pelo Conselho Regulador da DOP Cabrales, em Astúrias, na Espanha. O comprador foi o restaurante El Llagar de Colloto.

O Guinness declarou a iguaria láctea como o queijo mais caro já vendido em um leilão.





O produto foi colocado à venda após ser eleito pelo Conselho Regulador como o “Mejor Queso del Certamen”, ou “Melhor Queijo da Competição”.

Pesando cerca de 2,2 kg, o queijo foi feito com leite de vaca e maturado por 10 meses na caverna Los Mazos, localizada a quase 1.500 metros acima do nível do mar.