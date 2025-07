Reprodução/ Pop Mart Lububu









Uma nova linha de miniaturas com o personagem Labubu, criada em parceria entre a Coca-Cola e a fabricante de brinquedos Pop Mart, vem chamando atenção nas redes sociais. O lançamento traz o personagem em versões estilizadas com elementos visuais da marca de refrigerantes, como as cores vermelho e branco e referências à clássica garrafa de vidro.









A iniciativa insere a Coca-Cola no universo das toy arts — objetos que transitam entre o design, a cultura pop e a arte colecionável — e se aproxima de um público jovem conectado às tendências.









Em uma publicação no Instagram, a Coca-Cola destacou a colaboração com a Pop Mart e reforçou que os novos colecionáveis visam refletir estilo e identidade, tanto no ambiente físico quanto no digital. Segundo a marca, o lançamento do produto: “É verdadeiramente uma celebração da autoexpressão, trazendo alegria e criatividade para os colecionadores em todos os lugares.”

O lançamento segue uma tendência de grandes marcas consolidadas que procuram atualizar sua imagem por meio de colaborações com figuras do cenário pop e do entretenimento . A ação, embora voltada ao consumo, aposta em um apelo visual que se conecta a memes, vídeos e postagens, facilitando a circulação do produto nas redes sociais.





Além do aspecto colecionável, a parceria chama atenção pelo mistura entre nostalgia, consumo de tendências e comportamento da geração Z, refletindo em estratégias que vão além da simples promoção comercial e que se aproximam de um tipo de engajamento cultural — mesmo que temporário — com o público.