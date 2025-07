Reprodução/Bega Foods Fábricas da PCA na Austrália

O grupo Bega anunciou, nesta quarta-feira (9), o fechamento de duas fábricas de amendoim na Austrália. A decisão ameaça cerca de 150 empregos, além da subsistência de produtores locais. As informações são do portal news.com.au.

As unidades centenárias pertencem à Peanut Company of Australia (PCA), comprada pela Bega em 2017, e ficam nas cidades de Tolga, no extremo norte de Queensland, e Kingaroy, em South Burnett.

Segundo comunicado da empresa, a PCA já enfrentava prejuízos anuais entre 5 e 10 milhões de dólares antes da aquisição. O CEO da Bega, Pete Findlay, disse que estudou várias alternativas para manter o negócio, mas nenhuma delas era sustentável a longo prazo.

"Infelizmente, não conseguimos encontrar um comprador que assegurasse a continuidade dos negócios", disse.

Para além dos prejuízos anuais, a empresa não via futuro em meio aos desafios estruturais no setor: a concorrência com produtos importados, o aumento de custos e a queda na produção.

A empresa informou que vai oferecer pacotes de rescisão, suporte e oportunidades de realocação aos funcionários. Alguns vão trabalhar até o encerramento definitivo das operações.

Choque para os produtores de amendoim

A Bega avisou os produtores que não fará novos negócios além da safra atual. Uma reunião com os agricultores está prevista para quarta-feira (9) para fechar os últimos acordos.

Para o agricultor Richard Standen, de Tolga, a notícia foi um choque.

"Minha esposa leu o e-mail e começou a chorar. Eu não sei o que vamos fazer agora com o amendoim. Só dá vontade de desistir", disse.

Segundo ele, a expectativa de que o plano da Bega de produzir uma manteiga de amendoim 100% australiana ajudasse o setor foi frustrada.

"Eles tentaram variedades novas, algumas funcionaram, outras não. Agora avisaram que não vão mais comprar", disse o produtor.

A prefeita de South Burnett, Kathy Duff, classificou a decisão como "muito, muito preocupante".

Segundo ela, até 60 produtores podem ser afetados, além dos funcionários.

"É um golpe duro para uma indústria icônica como a do amendoim em Kingaroy, uma comunidade que sempre foi leal à marca", afirmou.





Apesar do encerramento das fábricas em Tolga e Kingaroy, a Bega continuará atuando com outras unidades em Crestmead e Malanda, além de sua rede de distribuição em Queensland.