O Agro em Campo é o portal de notícias agrícolas mais acessado do Brasil. É o que aponta relatório da plataforma SimilarWeb, com dados referentes ao mês de maio de 2025.

O resultado é ainda mais surpreendente se considerarmos que o site completou apenas um ano no último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.

Em maio foram, isso representa mais que o dobro de audiência do segundo colocado, o Notícias Agrícolas, que obteve 1,63 milhão de visitas no mesmo mês.

Em seguida, ainda segundo o SimilarWeb, vem o Canal Rural, com 1,34 milhão de acessos, a Embrapa, com 1,34 milhão, e o Agrolink, com 803 mil acessos em maio.





Em termos proporcionais, é um crescimento que poucos portais especializados conseguiram alcançar no mesmo intervalo, o que reflete a eficiência da estratégia editorial, mas também o apetite do público por informações confiáveis, diretas e com linguagem acessível sobre o setor mais potente da economia brasileira: o agronegócio.

“O Agro em Campo nasce da convicção de que o agronegócio é um dos pilares do desenvolvimento sustentável do Brasil, e precisava de um espaço informativo com a credibilidade do iG, mas com linguagem simples, acessível e democrática. O que construímos em tão pouco tempo é resultado de uma escuta ativa do setor e do nosso compromisso com o jornalismo que serve ao país. Estamos aqui para transformar o diálogo sobre o agro — com dados, com responsabilidade e com gente de verdade”, explica o CEO do iG, Thiago Feitosa.

Plataforma nasceu com propósito

O Agro em Campo foi lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, e isso não foi coincidência. O nascimento do portal em 5 de junho carrega um simbolismo que reforça o seu posicionamento editorial: informar com responsabilidade ambiental, promovendo uma visão ampla e sustentável do agronegócio.

Desde o início, o projeto se comprometeu com três pilares centrais: informação de qualidade, compromisso com a sustentabilidade e democratização do conteúdo agro. Isso se traduz na curadoria diária de pautas que vão muito além da cobertura tradicional. As reportagens abordam desde as oscilações de preços de commodities, importações e exportações, até os avanços tecnológicos no campo e as discussões sobre práticas ambientais responsáveis.

Em pouco tempo, o Agro em Campo se transformou em um elo entre o campo e a cidade, entre o pequeno e o grande produtor, entre o técnico e o leigo.

O portal entende que crescimento e responsabilidade devem andar juntos e isso se reflete nas pautas que priorizam boas práticas agrícolas, uso racional de recursos, preservação ambiental e inclusão de pequenos produtores.

Ao abordar temas como integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), agricultura regenerativa, bioinsumos e políticas de incentivo à produção de baixo carbono, o portal amplia a discussão sobre o futuro do agro.

“Não se trata apenas de reportar fatos, mas de apontar caminhos possíveis para um modelo de produção mais equilibrado e duradouro”, justifica Daniel Leite, editor-chefe do Portal iG.

Linguagem acessível

Um dos diferenciais mais evidentes do Agro em Campo é sua escolha editorial por uma linguagem clara, objetiva e acessível.

Longe do tecnicismo exagerado que afasta leitores, o portal aposta em textos didáticos que explicam com precisão os acontecimentos do agro sem complicar.

Essa estratégia tem se mostrado eficaz, especialmente em um cenário onde a população urbana, cada vez mais interessada em entender os impactos do agro em sua vida, procura fontes confiáveis, mas principalmente compreensíveis.

Assuntos como clima, mercado, política agrícola e inovação ganham destaque com vocabulário direto, sem perder densidade analítica.

A linguagem acessível também impulsiona a disseminação orgânica do conteúdo nas redes sociais, fortalecendo o alcance do portal e consolidando uma audiência diversa, que inclui desde produtores rurais até consumidores urbanos e estudantes.

Agronegócio: pilar do crescimento sustentável do Brasil

O crescimento do Agro em Campo caminha lado a lado com a própria expansão do agronegócio brasileiro, que em 2024 foi responsável por aproximadamente 23,2% do PIB nacional, com um faturamento estimado em R$ 2,72 trilhões. E os números não param: no primeiro trimestre de 2025, o agro foi o principal motor da economia brasileira, com crescimento de 12,2% segundo o IBGE.

Essa potência não se limita à economia. O setor responde por mais de 28 milhões de empregos diretos e indiretos, movimenta cadeias produtivas inteiras, que vão da indústria de maquinário agrícola aos serviços logísticos, e abastece a mesa de milhões de brasileiros e consumidores internacionais.

Mais do que isso, o agro brasileiro ocupa posição de liderança no cenário global. Somos o segundo maior exportador agropecuário do planeta, responsáveis por cerca de 33% de todo o comércio mundial de alimentos.

O papel estratégico do setor é, portanto, incontestável. E o Agro em Campo assume a missão de refletir esse protagonismo por meio de conteúdo sério, atualizado e que valoriza os resultados e não ignora os desafios e a busca por soluções mais sustentáveis.

Tecnologia e inovação no campo

Outro alicerce da linha editorial do Agro em Campo é a inovação tecnológica. Em tempos de transformação digital acelerada, o portal acompanha de perto os avanços que estão redesenhando a produção agrícola: sensores, drones, agricultura de precisão, inteligência artificial, biotecnologia e internet das coisas no campo.

Essas soluções estão mudando a lógica de produtividade, controle de pragas, monitoramento climático e logística agrícola. E o Agro em Campo traduz essas tecnologias em reportagens acessíveis, que mostram o que é, e por que cada ferramenta impacta o dia a dia dos produtores, seja no agronegócio de larga escala ou na agricultura familiar.

O portal também cobre eventos do setor agro, feiras tecnológicas, leilões e encontros científicos, promovendo a atualização constante dos leitores e criando pontes entre o conhecimento técnico e o campo prático.

Ao oferecer análises, entrevistas, artigos de opinião e cobertura de políticas públicas, o portal contribui com informação qualificada para gestores, pesquisadores, empresários e sociedade civil.

Temas como o novo Plano Safra, discussões sobre reforma tributária e desoneração da folha rural, disputas ambientais e regulamentações de insumos agrícolas são apresentados com contexto, dados e pluralidade de fontes — algo fundamental para o fortalecimento da democracia informativa no setor.

O compromisso com a transparência e diversidade de perspectivas permite que o portal se mantenha independente, confiável e relevante.

“Essa liderança consolidada no mês de maio reflete a confiança dos leitores no nosso trabalho. Isso é um ativo valioso e que só aumenta a nossa responsabilidade. O Agro em Campo é, e continuará sendo, um espaço plural, técnico e humano porque acreditamos que o agro precisa ser compreendido por todos. Justamente por esse resultado é que não podemos parar. Precisamos retribuir nossos leitores com mais trabalho e responsabilidade”, conclui Thiago Feitosa.