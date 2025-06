Agência Brasil Imposto de renda: restituições vão até setembro

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (30) o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025. Mais de 6,5 milhões de contribuintes serão contemplados, o que totaliza R$ 11 bilhões, mesmo valor do primeiro lote, liberado em 30 de maio.

Ao todo, são 6.545.322 restituições liberadas nesta segunda. Entre elas, 1.780.688 são destinadas a contribuintes com prioridade legal, segundo a seguinte divisão:

148.090 para idosos com mais de 80 anos;

1.044.585 para pessoas entre 60 e 79 anos;

91.363 para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

496.650 para profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 4.764.634 contribuintes que não se enquadram nas prioridades legais também foram contemplados neste lote por utilizarem a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via Pix.

A restituição é feita exclusivamente para contas bancárias em nome do contribuinte titular. Caso o valor não seja creditado, seja por dados bancários incorretos ou conta desativada, será possível resgatar o montante por até um ano no Banco do Brasil.

Para corrigir dados ou solicitar o valor, o contribuinte deve acessar o site bb.com.br/irpf ou entrar em contato com a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). É necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Como consultar a restituição?

Para verificar se foi contemplado neste lote, o contribuinte pode acessar o site gov.br/receitafederal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A consulta pode ser simplificada ou detalhada via o extrato de processamento, disponível no e-CAC.

A Receita também oferece um aplicativo para tablets e celulares, que permite consultar o status da restituição e a situação cadastral do CPF.





Calendário dos próximos lotes da restituição do IR 2025:

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem ainda não foi contemplado deve aguardar os próximos pagamentos ou verificar se há pendências na declaração que impeçam a liberação da restituição.