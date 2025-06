Divulgação/ BioParque Conheça Gabi, a onça-pintada que serviu de modelo para a nota de R$ 50





Em julho de 2022, o Bioparque do Rio de Janeiro anunciou a morte de Gabi, uma de suas maiores atrações. Embora seu nome não fosse amplamente conhecido, sua imagem é familiar a todos os brasileiros: desde 2010, ela ilustra a cédula de 50 reais, que homenageia espécies da fauna nacional.

Nascida em 2002, Gabi chamou a atenção dos especialistas desde filhote, por sua beleza marcante. Foi justamente essa característica que a fez ser escolhida para representar a onça-pintada na nova cédula solicitada pela Casa da Moeda à Fundação RioZoo. Na época, a jovem onça ainda não completava um ano, mas posou para as lentes de um fotógrafo que permaneceu três meses observando seu recinto para capturar a imagem perfeita.

A cédula passou a circular apenas em 2010, o que alavancou a fama de Gabi entre os visitantes do zoológico, ávidos para ver de perto a onça que estampava o dinheiro que carregavam no bolso.

Divulgação/ BioParque Fotografia da Gabi





Longevidade impressionante

Gabi viveu muito além da média de sua espécie, cuja expectativa gira entre 10 e 15 anos. Em junho de 2022, ela completou 20 anos e ganhou do Bioparque um bolo de carne para comemorar a data. Já considerada idosa, recebia cuidados veterinários constantes para lidar com problemas de saúde relacionados à idade avançada.

A celebração de seu aniversário também teve o objetivo de sensibilizar o público para a preservação da onça-pintada, classificada pelo Ibama como espécie ameaçada de extinção desde 2003. A redução do número de indivíduos na natureza se deve, principalmente, à destruição de seu habitat, transformado em áreas de pastagem para criação de gado.





Gabi faleceu um mês após completar duas décadas de vida. Em nota de despedida, o Bioparque lamentou a perda:

“Nesse momento tão marcante nas nossas vidas, por conta de uma despedida tão dolorosa, nossos Embaixadores se despedem com muita tristeza da nossa companheira de longa data. Muitos de nós estão há anos cuidando da Gabi! Ficamos agora com as memórias que tanto amamos: a Gabi brincando, tomando seus banhos e encantando nossos queridos visitantes com seu carisma inabalável. Gabi foi e sempre será amada por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.”